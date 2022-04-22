Bottas: "Orta grubun önünde yer alabiliriz"

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Alfa Romeo sezonun ilk üç yarışında düzenli olarak puan savaşı verebilecek konumdaydı ve bazen orta grubun önünde dahi yer aldı.

Bu hafta sonu yeni bir taban da dahil olmak üzere önemli güncellemeler getirecekler ve bir adım daha ileri gitmeyi umuyorlar.

Valtteri Bottas, cuma günü öncesi verdiği demeçte, hafta sonu hakkında umutlu konuştu.

Fin pilot, "Takım içerisinde kesinlikle harika bir hissiyat var. Her yarış hafta sonuna orta grubun önünde savaşabileceğinizi ve bazı büyük puanlar için mücadele edebileceğinizi bilerek girmek harika bir durum ve herkese güven veriyor."

"Avustralya'da gerçekten rekabetçi olabileceğimizi ve en iyi araçların hemen arkasında olmak için gerekenlere sahip olduğumuzu gördük. Fakat aynı zamanda farkların ne kadar küçük olduğunu ve her detayın sonuç üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini de görmüş olduk."

"Bu yüzden tamamen işimize odaklanmalı ve hafta sonunun her adımında elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Imola bizim için büyük bir şans. Bu , heyecan verici bir pist ve iyi bir sonuç alabileceğimize eminim. Piste çıkıp, takımın ev yarışlarından birinde neler yapabileceğimizi göstermek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Çinli Zhou Guanyu da iyi bir hafta sonu geçirecekleri görüşünde.

"Bu hafta sonu Imola'daki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Burası Formula 1 tarihindeki en geleneksel pistlerden birisi ve buradaki tutkulu taraftarları görmek beni epey heyecanlandırıyor. Hafta sonunun harika olacağını düşünüyorum ve bu virajlardan bazılarını Formula 1 aracıyla dönmek inanılmaz bir deneyim olacak."

"Burada sadece F3'te yarıştım, bu yüzden benim için tamamen yeni bir pist değil ama elbette C42'de sürüş yapmak farklı olacak."

"Aynı zamanda bu benim ilk sprint hafta sonum. Bu yüzden ilk antrenmanda çabucak tempo yakalamam gerekiyor. Yine de endişelenmiyorum çünkü iyi hazırlandık ve hazır olacağız. Sezona sağlam şekilde başladım ve şu ana kadar yaptığımız işten gurur duyuyorum. Fakat daha fazlasını istiyorum ve her yarış daha da gelişmek adına takımla çalışmaya devam ediyorum."

"Gerçekten iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ve eminim Imola'da bir kez daha Q3 için savaşıp, ilk ona girebiliriz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo