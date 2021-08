Valtteri Bottas geçtiğimiz çarşamba günü Amerika tatilini tamamlayarak Finlandiya'ya döndü ve son bir haftalık bölümün bir kısmını burada geçirecek. Fin pilotun geleceği, yaz arasının ana tartışma konularından biri oldu ve yerini Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın alacağı söylentileri hız kazanmış durumda. Pazar günü bir etkinliğe katılacak olan Bottas, bunun öncesinde cumartesi günü Fin basınına konuştu ve geleceğiyle alakalı neler olduğunu anlattı.

Ilta-Sanomat'a konuşan Bottas, geleceğiyle ilgili kararın alınıp alınmadığı sorusuna, "Yeni bir şey yok. En azından söyleyebileceğim herhangi bir şey yok."

"Her şey her geçen gün daha da netleşiyor ama söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Her şey yolunda ve işlerin gidişatından oldukça memnunum. Daha fazlasını söyleyemem."

"Önümüzdeki iki hafta içinde herhangi bir haber çıkması pek olası değil."

"Ayrıca söylentileri tartışmanın anlamı yok. Her yıl aynı hikaye oluyor ve buna alışmak gerekiyor. Giderek buna karşı daha dayanıklı hale geliyorsunuz." cevabını verdi.

Eğer Mercedes, Bottas'la yollarını ayırsa Fin pilotu Williams ya da Alfa Romeo'ya geçmekten başka şansı kalmayacak.