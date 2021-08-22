Bottas: "Geleceğimle ilgili görüşmeler istediğim yönde gidiyor"
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, geleceği konusunda herhangi bir karar alınmadığını ve önümüzde birkaç haftada açıklanacak herhangi bir şey olmayacağını söyledi.
Valtteri Bottas geçtiğimiz çarşamba günü Amerika tatilini tamamlayarak Finlandiya'ya döndü ve son bir haftalık bölümün bir kısmını burada geçirecek.
Fin pilotun geleceği, yaz arasının ana tartışma konularından biri oldu ve yerini Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın alacağı söylentileri hız kazanmış durumda.
Pazar günü bir etkinliğe katılacak olan Bottas, bunun öncesinde cumartesi günü Fin basınına konuştu ve geleceğiyle alakalı neler olduğunu anlattı.
Ilta-Sanomat'a konuşan Bottas, geleceğiyle ilgili kararın alınıp alınmadığı sorusuna, "Yeni bir şey yok. En azından söyleyebileceğim herhangi bir şey yok."
"Her şey her geçen gün daha da netleşiyor ama söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Her şey yolunda ve işlerin gidişatından oldukça memnunum. Daha fazlasını söyleyemem."
"Önümüzdeki iki hafta içinde herhangi bir haber çıkması pek olası değil."
"Ayrıca söylentileri tartışmanın anlamı yok. Her yıl aynı hikaye oluyor ve buna alışmak gerekiyor. Giderek buna karşı daha dayanıklı hale geliyorsunuz." cevabını verdi.
Eğer Mercedes, Bottas'la yollarını ayırsa Fin pilotu Williams ya da Alfa Romeo'ya geçmekten başka şansı kalmayacak.
Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'le takım arkadaşı olmak isteyip istemediği sorusuna Bottas, "Neden olmasın, bu harika olurdu! Bunun mümkün olup olmayacağını kim bilir?" cevabını verdi.
Son olarak sezonun ilk yarısı sorulduğunda şöyle dedi: "Sezon başında çok kararlıydım ve 'ya şimdi ya da asla' diye düşündüm. Elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi hissettim. Fakat o kadar çok sorun vardı ki her şey ciddi anlamda karmaşık hale geldi."
"Macaristan yarışının başlangıcındaki olay beni çok üzdü ama çabucak unutmaya çalıştım. Herkes için kötü oldu. Böyle bir şey olduğunda hoş olmuyor ama sporumuzun ne kadar karmaşık olduğunun gereksiz bir hatırlatıcısı oldu."
"Yarış hafta sonunda her zaman çok sayıda iş yapılıyor ve ilk viraja girdiğinizde böyle bir şey yaşanması hoş olmuyor. Fakat takım olarak iyi puanlar aldığımızı hissettik (gülüyor)"
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