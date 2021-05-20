Bottas, onu motive etmesi için ofisine ''negatif'' bir fotoğraf asmış

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde Mercedes'te yıllardır süregelen ''düşman yaratma'' adında bir psikolojik metot olduğundan bahsetmişti ve herkesin ofisine ''onları sinir eden insanların'' fotoğraflarını astığını söylemişti.

Wolff, bu metot hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: ''Son birkaç senedir, çalışanlarımı karşı takımda onlarla aynı işi yapan çalışanları seçmeleri için teşvik ediyorum.''

''Karşı takımdan sizinle aynı işi yapan kişiyi seçtiğinizde, onun fotoğrafını takviminize ya da masanıza koyabilirsiniz... ve her seferinde motivasyon bulmak da zorlandığınızda o insanlara bakıyorsunuz.''

''İsteyenler bunu yapmakta serbest. Çalıştığım insanlarda bu fotoğrafları görüyorum, bu güzel. Buna 'düşman yaratma' diyoruz ve bu güçlü bir psikolojik silah. Bazı insanlar bunu farklı şekilde yapabiliyor, [bu metot] herkes için çalışmıyor.''

''Benim içinse şöyle: Her zaman taşıdığım ve masa başımda bulunan 2 fotoğrafım var. Bu iki kişinin Formula 1 ya da yarışlarla hiçbir alakası yok. Benimkiler ticari işlerim ile alakalı.''

Bottas'a, Lewis ve Max'ın fotoğrafını taşıyıp taşımadığı sorulduğunda Fin pilot, bu metodu kullandığını belirtse de bu fotoğrafın kimin olmadığını söylemedi.

Konu hakkında konuşan Bottas, ''Hayır taşımıyorum, Lewis veya Max'ın fotoğrafını cebimde taşımıyorum ama bir tane fotoğraf var. Aslında bu konuda beni Toto etkiledi. Bilgisayarımda, masa başımda beni bilgisayarımı her açtığımda beni motive eden bir fotoğraf var.''

''[Fotoğraf] pozitif değil, bana insanları neler yapabileceğimi göstermemi hatırlatan negatif bir fotoğraf.'' dedi.

Bu fotoğrafın kime ait olunduğu sorulduğunda ise Bottas, ''Size söylemeyeceğim.'' dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images