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Formula 1

Bottas: "Önceliğim Audi"

Valtteri Bottas, hedefinin Audi projesine katılmak olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas'ın Sauber'le olan üç yıllık sözleşmesi 2024 yılının ardından sona eriyor ve ne yapacağı konusunda büyük bir belirsizlik var.

Adelaide'deki Motor Sporları Festivali'nde Speedcafe'e konuşan Bottas, Audi/Sauber'le çalışmaya devam etmek istediğini söyledi.

Valtteri, mevcut sözleşmesinin son yılı olmasına atıfta bulunarak, "Bu pozisyona ilk kez gelmiyorum."

"Fakat bu benim için fark yaratmıyor çünkü her zaman neler yapabileceğimi göstermeye hevesliyim. Gerçekten bu takımda kalmak istiyorum. Liderlerle aramızdaki farkı kapatmak, normal sonuçlar için mücadele etmek istiyorum ve Audi projesinin böyle bir fırsat yaratabileceğini görüyorum."

"Burada yarışma şansım olduğunu düşünüyorum ve şu anda önceliğim Audi. Eğer bu mümkün olmazsa, gelecek yıl için sürücü pazarında pek çok önemli fırsat olacak." dedi.

Audi takımı Formula 1'e girdiğinde Bottas 36 yaşında olacak.

Bu konuda Fin pilot, "Yılları saymıyorum çünkü Formula 1'deki zamanımın yakın zamanda sona ereceğini düşünmüyorum. Şu anda 34 yaşındayım fakat Fernando Alonso 42 yaşında. O, iyi bir kıstas olarak kabul edilebilir."

Bottas'ın Sauber ile devam etmemesi halinde Haas, Williams ve Alpine gibi takımlar için iyi bir seçenek olabileceği düşünülüyor.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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