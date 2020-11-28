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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bottas nerede yavaş kaldığından emin değil

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Bottas nerede yavaş kaldığından emin değil
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Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarında Lewis Hamilton'ın gerisinde kalmasının ardından

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının tüm bölümlerinde ve hatta hafta sonunun tamamında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı. 

Sıralama turlarının ilk iki bölümünde Red Bull pilotu Max Verstappen'in de gerisinde gözüken Fin sürücü, son bölümdeki ilk haklarda üçüncü sıradaydı.

Ancak son zaman turunda nispeten daha iyi bir tur çıkardı ve ikinciliğe çıktı. Yine de seansı  Hamilton'ın 0.2 saniye gerisinde tamamladı.

Seansın ardından konuşan Bottas, Hamilton'a kıyasla nerede vakit kaybettiği sorusuna, "Gerçekten bilmiyorum... Doğrusu kendimi iyi hissediyordum ve araçtan her şeyi çıkardığımı düşündüm. Buna rağmen tur zamanı yeterince iyi değildi. Buradaki sorun tam olarak bu. İşin en kafa karıştırıcı kısmı..."

"Şu anda size pek bir şey söyleyemem. Çünkü hata yapmadım ve son turda gerçekten iyi bir tur ortaya koyduğumu düşündüm. Yani ufak tefek şeyler vardı ama mesela bir virajı genişten dönmedim. Yani neler olduğunu öğrenmem gerekiyor."

"Yine de her şeye rağmen tekrar ilk çizgideyiz." cevabını verdi.

Araçta sorun olduğundan mi şüphe ettiği sorusuna Fin pilot, "Araç performansıyla ilgili herhangi bir temel sorunumuz olduğunu sanmıyorum."

"Uzun sürüşlerde iyi görünüyorduk ve bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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