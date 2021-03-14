Bottas: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 86 tur attığı pazar günkü sabah seansını gerilerde tamamladı.

Ancak Fin pilot, genel olarak uzun sürüşlere odaklandığı için, zaman tablosu pek de gerçekçi değildi.

Bottas, testin ardından şöyle konuştu: "Bu sabah, tıpkı dünkü gibiydi ve genel olarak ilk günden çok daha iyiydi. Bu sayede bu sabah tüm programı tamamladık ve sadece uzun sürüşlere odaklandık. Bence çok fazla veriye sahip olmak çok iyi bir şey."

"Denge anlamında ileriye doğru bazı adımlar attığımızı hissediyorum. Açıkçası her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz ama bana göre doğru yöne gittik ve daha iyi hissettim."

"Yine de araçtan %100 memnun olamazsınız, çünkü bir sezonun bu kadar erken bir noktasında buna sahip olmanız mümkün değil."

"Çalışmaya devam ediyoruz, dengeyi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz ve aracın daha iyi davranması, dolayısıyla daha hızlı olması için çabalıyoruz."

"Şu anda nerede olduğumuz konusu bir bilinmez. Test üç gün sürüyor ve ilk günü büyük oranda kaybettiğimiz için, bir şey söylemek çok zor, ancak gerçekten işimize odaklanıyoruz ve daha hızlı olmaya çalışıyoruz."

Ancak Bottas, kaybettikleri ilk günün ardından takımın toparlandığını düşünüyor.

"Durumu fena toparlamadığımızı söyleyebilirim. Bu 3 günde kat etmek istediğimiz kilometreyi tam olarak kat ettiğimizi söyleyemem fakat o kadar da uzak değiliz. Dün seansın en fazla %95'ini kullandığımızı hissediyorum ve bugün de %100 diyebilirim, ki bugün çok sayıda tur attık. Kaliteli turlar ve kalite testler ile gerçekten sağlam bir gün geçirdik."

"Yani evet, olanları göz önünde bulundurduğumuzda, durumdan memnunum. Şimdi bu verileri yarıştan önceki iki hafta içinde, kaliteli şekilde performansa dönüştürmeliyiz."