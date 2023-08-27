Bottas: "Neden böyle olduğuna dair herhangi bir açıklamam yok"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmelerine dair açıklama bulmakta zorlanıyor.
Alfa Romeo antrenmanlarda iyi görünmesine rağmen, iki araçla birden sıralama turlarının ilk bölümünde havlu attı.
Özellikle Valtteri Bottas, 19. sırada yer aldığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Fin pilot seansın ardından şöyle konuştu: "Şu ana kadarki tüm seanslarda ilk ondaydık, bu yüzden Q1'de elenmek son derece sinir bozucu."
"Şaşkınım, çünkü araçtaki hissiyat 3. antrenman seansına oldukça benziyordu, turlarımız iyiydi fakat daha önce bulunduğumuz yerden on sıra daha uzaktayız."
"Pistteki koşullar zorluydu ama sabah da durum farklı değildi, bu yüzden bu konuda herhangi bir açıklamam yok: lastik ısıtmak en büyük sorun gibi görünüyor, ancak yarın öncesinde daha fazla cevap bulmamız gerekiyor."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
"Yarış kolay olmayacak, 19. sırada başlayacağız ama elimizden geleni yapacağız. Umarım sıralama turları tek seferliktir ve ıslak bir yarış olursa, iyi bir yarış geçirebilir ve pozisyon kazanabiliriz."
Zhou Guanyu ise 16. olmasının ardından ikinci bölüme kalma fırsatını kaçırdıklarını söyledi.
"Koşullar bu sabahkinden daha zor olsa da fena değildi ve Q2'ye çıkmak için iyi bir şansımız vardı."
"Ne yazık ki, son turda en iyisini yapamadık: Daha ıslak olan son virajda büyük bir kayma yaşadım ve Q2'yi küçük bir farkla kaçırdım."
"Bugün kolay bir sıralama seansı değildi, herkes önünü açmaya çalışıyordu ve mükemmel bir tur atmak zordu."
"Bu sabah yağmur şiddetliyken, belki de aracımız daha iyi bir aralıktaydı. Umarım yarın bize ilerlemek için daha fazla fırsat verebilecek başka bir kaotik gün olur."
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