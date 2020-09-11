Bottas: "Mugello'da sürüş yapmak çok eğlenceli"

Bottas, Mugello'daki ilk gün hem ilk, hem de ikinci antrenman seansında zaman tablosunun zirvesinde yer almayı başardı.

İkinci antrenman seansında Bottas, 1:16.989'luk derecesiyle takım arkadaşı Hamilton'ın 0.2 sn önünde yer aldı.

Seansın ardından konuşan Bottas, "Çok eğlenceli, gerçekten çok güzeldi. Birinci virajdan çıktıktan sonra yüksek hızlı şikanlarla çok eğlenceli. İkinci sektör harika. Bugünkü her turdan keyif aldım."

"Burası şüphesiz fiziksel açıdan takvimdeki en zorlayıcı pistlerden. Neler olacağını yarışta, yorgunluk baş göstermeye başladığında göreceğiz. Pazar günü herkes için zor olacak ancak buna hazırım." dedi.

"Hem araç gelişebilir, hem de ben gelişebilirim"

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas, kendileri için yabancı olan pistlerde günler ilerleyip deneyim kazandıkça daha fazla performans bulabileceklerini söyledi.

"Gerçekten iyiydi. İlk seansta biraz önden kaymayla zorlandım ancak ikinci seansta daha iyiye gittik. Ancak daha fazla tur zamanı bulabiliriz. Daha önce F1 aracı ile çıkmadığınız pistte her zaman, ilk gün ile ikinci gün arasında büyük zaman bulabilirsiniz. Bu açıdan sadece araçtan değil, kendimizden de zaman çıkarabiliriz."

"Burası lastikler açısından gerçekten yüksek enerjili bir pist. Ancak beklediğimizden iyi durumdayız, bu açıdan iyi haber. Yüksek hızlı virajlarda her zaman lastiklerimiz aşırı ısınıyor. Pazar günü gerçekten sıcak olacak gibi."

"Burada, oldukça fazla noktada pek fazla hataya yer yok. Bana göre normalde de böyle olmalı. Bu, ekstra heyecan sağlıyor. Hata yapıyorsanız, cezalandırılmayı hak ediyorsunuz. Bu tür pistleri seviyorum." dedi.