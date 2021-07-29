Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Formula 1 Haberler

Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinin yine çok yakın geçeceğini düşünüyor.

Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"

Mercedes, Silverstone'da beş yarış aradan sonra yarış kazanmayı başarırken, Red Bull bu yarışta bile oldukça güçlü görünüyordu.

Şimdi Macaristan yarışı yapılacak ve Hungaroring pisti çok fazla viraja sahip olduğu için Red Bull'a uyacak gibi görünüyor.

Bu yıl şimdiye kadar yarış kazanamayan Bottas, Macaristan'da pek iyi bir karneye sahip değil ve hem kendisi hem de Mercedes'in güçlü olmasını umuyor.

Fakat Red Bull'un güçlü olacağının farkında.

Bottas şöyle konuştu: "Bu hafta sonu mücadelenin yakın olacağını düşünüyorum. Son yarışlarda hangi pistte olursak olalım Red Bull'un çok hızlı olduğunu gördük. Fakat Lewis'in de dediği gibi, her zaman olduğu gibi, bir takım olarak çok çalışıyoruz, bu yarış için çok fazla hazırlık yaptık ve burayla ilgili önceki yıllardan gelen tüm bilgileri kullanarak Silverstone'dan daha iyi olmaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden ben de burada daha önce yaptığımdan daha iyi bir performans göstermeyi bekliyorum. Bir takım olarak işimize odaklanmalı, belki de dışarıda olan şeylere daha az dikkat etmeli ve işi yapmaya çalışmalıyız. O zaman her şey mümkün olacak."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula E'de Mercedes adına yarışan Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'ın gelecek yıl Williams için bir seçenek olabileceğini söylemişti.

Bu açıklamalar sorulduğunda Bottas, "Aslında bu tür açıklamalarla ilgili hiçbir bilgim yok ve F1'le ilgili haberleri de çok okumuyorum. Bu yüzden ilk kez böyle bir şey duyuyorum."

"Tabii ki farklı kategorilerde olsa dahi sürücülerinizi her zaman övmeye çalışırsınız. Onların iyi sürücüler olduğunu biliyorsunuz. Fakat F1'de çok fazla koltuk yok ve benim endişelendiğim ve aklıma takılan bir konu değil." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

Önceki haber

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

3 s
2
Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

35 dk
3
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

4 s
4
Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

2 s
5
Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

2 s
Son Haberler
Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"
F1

Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"

0dk
FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
F1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

35dk
Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
F1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

1 s
Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
F1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

1 s
Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
F1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Petronas'tan Treedom ile ortak proje
GENEL

Petronas'tan Treedom ile ortak proje

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"
Formula 1

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"
Formula 1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Formula 1 Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
Formula 1 Formula 1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Son Haberler

Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Formula 1 Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.