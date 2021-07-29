Bottas: "Mücadele yine yakın olacak"

Mercedes, Silverstone'da beş yarış aradan sonra yarış kazanmayı başarırken, Red Bull bu yarışta bile oldukça güçlü görünüyordu.

Şimdi Macaristan yarışı yapılacak ve Hungaroring pisti çok fazla viraja sahip olduğu için Red Bull'a uyacak gibi görünüyor.

Bu yıl şimdiye kadar yarış kazanamayan Bottas, Macaristan'da pek iyi bir karneye sahip değil ve hem kendisi hem de Mercedes'in güçlü olmasını umuyor.

Fakat Red Bull'un güçlü olacağının farkında.

Bottas şöyle konuştu: "Bu hafta sonu mücadelenin yakın olacağını düşünüyorum. Son yarışlarda hangi pistte olursak olalım Red Bull'un çok hızlı olduğunu gördük. Fakat Lewis'in de dediği gibi, her zaman olduğu gibi, bir takım olarak çok çalışıyoruz, bu yarış için çok fazla hazırlık yaptık ve burayla ilgili önceki yıllardan gelen tüm bilgileri kullanarak Silverstone'dan daha iyi olmaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden ben de burada daha önce yaptığımdan daha iyi bir performans göstermeyi bekliyorum. Bir takım olarak işimize odaklanmalı, belki de dışarıda olan şeylere daha az dikkat etmeli ve işi yapmaya çalışmalıyız. O zaman her şey mümkün olacak."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula E'de Mercedes adına yarışan Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'ın gelecek yıl Williams için bir seçenek olabileceğini söylemişti.

Bu açıklamalar sorulduğunda Bottas, "Aslında bu tür açıklamalarla ilgili hiçbir bilgim yok ve F1'le ilgili haberleri de çok okumuyorum. Bu yüzden ilk kez böyle bir şey duyuyorum."

"Tabii ki farklı kategorilerde olsa dahi sürücülerinizi her zaman övmeye çalışırsınız. Onların iyi sürücüler olduğunu biliyorsunuz. Fakat F1'de çok fazla koltuk yok ve benim endişelendiğim ve aklıma takılan bir konu değil." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images