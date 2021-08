Bottas: "Mücadele yine çok yakın olacak"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Macaristan Grand Prix'sinin ilk turunda kazaya sebebiyet verdiği için 5 sıra grid cezası aldı ve bu cezayı Belçika'da çekecek.

Belçika GP'ye ev sahipliği yapan Spa pisti, geçişe müsait olan pistlerden bir tanesi ve bundan ötürü Bottas'ın yükselmesinin pek de zor olması beklenmiyor.

Fin pilot, bu hafta sonu yarış temposunun önemli olacağını ve antrenmanlarda temelde buna odaklanacağını söyledi.

Bottas, bunu yaparken sıralama temposunu da düşünmeleri gerektiğini ekledi.

Şampiyonada dördüncü sırada yer alan Bottas, "Eğer sıralama temposu ile yarış temposunu kıyaslarsanız, bu pistte yarış hızının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden antrenmanlarda ne yaparsak yapalım, buna odaklanmamız gerekecek. Tabii ki yine de iyi bir sıralama seansı geçirmem gerektiğini unutmamak lazım."

"Mesela, ilk onun dışında başlamak istemiyorum. Fakat grid cezası alınabilecek pistlere baktığınızda, bunun en iyilerden biri olduğunu düşünüyorum çünkü burada yarışabilirsiniz, eğer temponuz varsa geçiş yapabilirsiniz. Yani kilit nokta yarış hızı." dedi.

Fin pilot, Red Bull'la olan yakın savaşlarının da Spa'da devam etmesini bekliyor.

"Red Bull'la olan mücadelenin yakın olacağını düşünüyorum. Tahmin etmek imkansız ve iki takım arasındaki farklar oldukça yakın. Bence bir önceki yarıştan çıkarabileceğimiz tüm dersleri çıkaracağız, özellikle ben çıkaracağım. Sonrasında yine güzel bir mücadele olacağına eminim."

Valtteri Bottas, Mercedes, walks away from his damaged car after crashing out at the start

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images