Bottas: "Motor aşırı ısındı"

Valtteri Bottas, sekizinci sıradan başladığı Suudi Arabistan GP'de ilk ilk on içerisinde devam ediyordu fakat yarışın 35. turunda beklenmedik şekilde pite girdi.

Fin pilot, bu pit stopun ardından grubun en gerisine düştü ve daha sonra tekrar pite gelip, yarışı bıraktı. O an ne olduğu tam olarak belli değildi fakat takım, motorun aşırı ısındığını ve Fin pilotun yarışı bırakmak zorunda kaldığını duyurdu.

Bu, Bottas'ın yakaladığı pozitif ivmenin sonu anlamına geliyor.

Yarışın ardından konuşan Bottas, sebebini anlamadıkları bir soğutma problemi yaşadıklarını ve yarışı da tedbir amaçlı bıraktıklarını belirtti.

Alfa Romeo pilotu, şöyle dedi: "Takım ilk başta bana motor sıcaklığının biraz arttığını bildirdi. Daha sonra sıcaklık ani bir şekilde daha da yükseldi."

"Soğutma sistemine herhangi bir çöpün sıkışıp sıkışmadığını kontrol etmek için pite girdik ama hiçbir şey bulamayınca piste geri döndüm."

"Piste tekrar çıktığımda, motor aşırı ısınmaya devam etti ve olası bir arızayı önlemek için yarıştan çekildim."

"İki yarıştan sadece birinde bitiş çizgisine ulaşabildik. %50'ye tekabül eden bu oran cesaret verici değil. Bu nedenle, çalışmaya devam etmeli ve sorunların nedenlerini anlamalıyız."

"Yine de genel olarak hızlı bir aracımız var ve Cidde'deki pistte gayet iyi bir tempoya sahiptik. Sorunlar yaşamasaydık, bugün ilk altıda bitirme şansımız vardı."

"Bu da bir sonraki yarışta daha iyi olabileceğimiz konusunda bize umut veriyor."

"Hızlı olduğumuz ortada. Bugün Bahreyn'de olduğu gibi diğer pilotlarla savaşabileceğimi hissettim. Yarış boyunca en yakın rakiplerimizin gerisinde kalmadık."

"Bu, iyi bir temelimiz olduğunu ve sadece onu geliştirmemiz gerektiği gösteriyor."

"Ana nokta bu. Takım uzun süredir C42 üzerinde çalışıyor ve bu çalışmanın sonuçların meyvelerini almak harika."

Bottas sorunu bulup bulmadıkları sorusuna, "Motorun sıcaklığı yükseliyordu ve henüz nedenini bilmiyoruz. Güç ünitesini kaybetmek istemediğimiz için yarıştan çekildik. Fakat böyle şeyler olabiliyor. Henüz sebebini bilmiyoruz fakat bunu anlayıp, çözeceğimize eminim." dedi.

Ayrıca Bottas, "Araç harikaydı. Geçen yarışa göre ilerleme kaydettik, start da iyiydi. Çok çalıştık ve mücadeleden keyif aldık. Artık Avustralya'da yeniden puan kazanmaya çalışacağız." diye ekledi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lando Norris, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images