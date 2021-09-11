Bottas, Monza'da resmi olarak pole pozisyonunu alamaması nedeniyle üzgün

Motor değiştiği nedeniyle pazar günkü yarış için grid cezası alan Valtteri Bottas, sprint sıralama yarışını kazanmasına rağmen, resmi olarak pole pozisyonu kazanmış sayılmayacak. Buna karşılık cumartesi günkü yarışı kazandığı için üç puanlık ödülü almasına izin verildi.

2012 yılında benzer bir durumla Michael Schumacher karşılaşmıştı. Alman pilot, İspanya GP'de Bruno Senna ile yaşadığı temas nedeniyle grid cezası almıştı ve sonraki yarış Monako'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlasa bile, aldığı ceza nedeniyle yarışa altıncı başladı. Pole pozisyonu da Mark Webber'e geçti.

Bu yüzden İtalya GP pole pozisyonu, sprint sıralama yarışını ikinci bitiren Max Verstappen'e geçti ve istatistiklerde Hollandalı pilot pole pozisyonu almış olarak geçecek.

Bu durum hakkında konuşan Bottas, "Elbette son iki günde yaptığımız iyi şeylerden sonra bunun olması can sıkıcı."

“İyi performans gösteriyorsunuz ve ardından ertesi gün her şeyi sıfırlayıp en arkada baştan başlıyorsunuz."

"Fakat bu tür şeyler benim elimde değil, bu yüzden enerjimi pek fazla harcamayacağım ya da bu konuda pek olumsuz olmayacağım çünkü bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok."

"Yapabileceğim tek şey elimden gelenin en iyisini yapmak ve yarışta tam gaz gitmek."

"Fakat bugün en azından birkaç puan aldım ve alınan her puan hem benim hem de takım için önemli. Ayrıca güzel bir madalyam da var." dedi.

Şimdiye kadar harika bir hafta sonu geçirmesi ve pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak olması sorulduğunda Bottas, şunları söyledi: "Ne söyleyebilirim?"

"Şimdiye kadar mükemmel bir hafta sonu oldu ve ardından grid cezası aldım. Böyle şeyler olabiliyor."

"Fakat burada güçlü bir aracımız ve iyi bir tempomuz olduğunu bilmek güzel. Yarışta olabildiğince yükselmek için elimden geldiğince savaşacağım."

“Bence podyum mümkün. Dürüst olmak gerekirse her şey mümkün."

"Geçen yılki yarışa bakarsanız, her şey mümkün ve asla neler olacağını bilemezsiniz, bu yüzden zorlamaya devam edeceğim."