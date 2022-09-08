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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Bottas, Monza'da da grid cezası alacak

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Hollanda GP'de kullandığı güç ünitesinde yaşanan sorun nedeniyle bu hafta sonu İtalya'da son 6 yarıştaki 3. grid cezasını alacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Bottas, Monza'da da grid cezası alacak
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Bottas, Hollanda GP'nin 54. turunda ana düzlüğün sonunda aracını kenara çekmek zorunda kalmış ve güvenlik aracına sebep olmuştu.

Bottas'ın güç ünitesi havuzunda iki tane kullanılabilir Ferrari motoru yer alıyor ancak Alfa Romeo, Singapur ve Suzuka yarışlarında sıkıntı yaşamamak için yeni bir güç ünitesi takma kararı aldı. Oralarda geçiş yapmak zor olduğu için, olası bir güç ünitesi ihtiyacı halinde Bottas gerilere düşmek zorunda kalabilir.

Fin pilotun bu hafta sonu en azından bir adet V6, turbo ve MGU-H'ye geçiş yapması bekleniyor. Bu15 sıra grid cezası manasına geliyor ancak hafta sonu ilerledikçe takım daha fazla parça takabilir ve bu, Bottas'ın en geriden başlamasına neden olabilir.

Bottas, bu sezonun en şanssız isimlerinden birisi oldu. Avusturya'da yeni V6, turbo, MGU-H, MGU-K ve kontrol elektroniklerine geçen Bottas, en geriye düşmüş ve yarış günü bir turbo ve MGU-H daha almıştı.

Belçika GP'de Bottas'ın aracına bir kez daha yeni V6, turbo ve MGU-H takıldı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Germain Hazard / DPPI

Bu hafta sonu yapılacak değişiklikle Bottas, bu sezonki 6. V6 motoruna geçiş yapacak. Turbo ve MGU-H ise 7. olacak.

Takım patronu Frederic Vasseur, bu sene yaşadıkları dayanıklılık sorunlarının kendilerine pahalıya mal olduğunu kabul etmişti.

Vasseur, "Her zaman olduğu gibi, asla tek bir şey değil. Bence Ferrari motoru bir adım ileri gitti. Aynı işi şasi tarafında da yaptık. Ve bence Valtteri ve Zhou [Guanyu] iyi performans gösteriyor. Hep birlikte, bu iyi bir adım."

"Şimdi, sonuçlar açısından, dayanıklılık tarafında da bazı sorunlarımız oldu. Bu bize puanlar açısından bir servete mal oldu. Cidde veya Silverstone gibi çok iyi durumda olduğumuz bazı yarışlar vardı ve Zhou ile de bazı olaylarımız oldu."

"Bu gerçekten hem bizim hem de şampiyona açısından kötü oldu. Ancak durum bu ve sezonun ikinci yarısında bu sorunu çözmemiz lazım." demişti.

Alfa Romeo, 51 puanla şampiyonada 6. sırada yer alıyor ancak Kanada'daki Bottas'ın 7, Zhou'nun 8.liğinden bu yana hiç puan alamadı.

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