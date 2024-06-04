Bottas: "Montreal'de puan almak istiyoruz"

Sauber son iki yılda Montreal'de iyi bir görüntü çizdi ve puan almayı başardı. Bu yıl henüz puan alamasalar da hedef Montreal'de bu yılki ilk puanları almak.

Bottas bu konuda şöyle diyor: "Kanada'ya geri dönmek güzel. Montreal pistindeki yarışlar genellikle ilginç geçer ve orada sürüş yapmak her zaman oldukça eğlencelidir."

"Şimdiden pistte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve işlerin iyi gitmediğini inkar etmesek de, takım savaşçı bir ruh halinde."

"Monaco'dan sonraki günleri sorunlarımızı analiz ederek ve bir şeyleri çözmeye çalışmanın yollarını bulmaya çalışarak geçirdik."

"Önceki iki yılda Montreal'de puan almayı başarmıştık ve bunu tekrar yapabilirsek iyi olacak."

"Hedefimiz aynı: Cuma gününden itibaren mümkün olduğunca verimli çalışmak, sıralamalarda iyi bir pozisyondan başlamak ve Pazar günkü yarış için mücadeleye hazır olmak."



Guanyu Zhou ise şunları ekledi: “Monako'dan sonra yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyorduk. Takımın yaptığı da buydu."

"Henüz puan kazanamamış olsak da bu durum motivasyonumuzu etkilemiyor. Aksine bir değişiklik yapmaya ve istediğimiz seviyeye geri dönmeye kararlıyız."

"Montreal'e geri döndüğüm için mutluyum çünkü yarış hafta sonu boyunca tüm şehir bir Formula 1 festivaline dönüşüyor ve tribünlerdeki taraftarlar bize ekstra enerji veriyor."

"0.1 saniye bile gelişsek sıralama turlarında daha yüksek sonuçlar elde edebileceğimizi biliyoruz, çünkü Cumartesi günü gelişmeye ihtiyacımız var."

"Tüm hafta sonu boyunca odaklanmalı ve maksimum eforla çalışmalıyız."