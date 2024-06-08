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Formula 1 Kanada GP

Bottas: "Monako'dan daha iyiyiz"

Sauber pilotu Valtteri Bottas, aracın Montreal'de genel olarak daha iyi olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, Montreal'deki ilk antrenman gününün ardından görüşlerini paylaştılar.

Değişken hava koşullarının damga vurduğu günde takımlar veri toplamakta zorlandı.

14. sırada yer alan Valtteri Bottas, C44 aracının performansından memnun olduğunu belirtti.

Bottas, "Bu hafta sonu Monako'ya kıyasla daha iyi görünüyoruz, bu da elbette cesaret verici."

"Yağmur her iki seansı da etkiledi. Bu, piste her çıktığımızda koşulların değiştiği ve lastik değiştirmek zorunda kaldığımız anlamına geliyordu."

"Haliyle aracın davranışı hakkında detaylı bilgi edinmemizi zorlaştırdı."

"Yine de C44'e yönelik izlenimim oldukça olumlu ve ikinci seansta oldukça fazla tur atabildik. Takımın üzerinde çalışması gereken yararlı bilgiler topladık." dedi.

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bottas, hava tahminlerinin değişken bir hava vaat ettiğini vurgulayarak, "Yarınki sıralama turlarında araca tamamen güvenmek ve koşullar ne olursa olsun her şeyden en iyi şekilde faydalanmak önemli olacak," diye ekledi.

17. sırada yer alan Guanyu Zhou ise ilk seansta kaza yaparken, ikinci seansta piste geri döndü.

"Montreal'e geri dönmek harika, ancak hafta sonunun ilk günü herkes için zor geçti."

"İlk antrenman seansında ıslak zeminde daha fazla yol tutuşa sahip olmayı bekliyordum fakat çok fazla kızaklama yaşadım."

"Duvara vurdum ama şanslıydım ki araç çok kötü hasar görmedi. Takım ikinci seansa hazırlanırken harika bir iş çıkardı ve hem kuru hem de ıslak zeminde çalıştık."

Zhou, pistin durumu sürekli değiştiği için nerede olduklarını belirlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracın  davranışının Monako'dakn daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cumartesi günü piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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