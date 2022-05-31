Bottas: "Monako'da ilk onun dışından başlayıp puan almak harika"

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Cuma günkü ilk seansta sorun yaşayan Valtteri Bottas, Monako'ya istediği başlangıcı yapamadı ve sıralama turlarında bu yıl ikici kez son bölümü kaçırdı.

Fakat Fin pilot, yarışı dokuzuncu tamamladı ve arka arkaya puan alma serisini beş yarışa çıkardı.

Bottas yarışın ardından şöyle dedi: "Oldukça uzun bir yarıştı fakat takım olarak karşımıza çıkan fırsatları değerlendirdiğimiz için mutlu olabiliriz."

"Pistte hata yapmak çok kolaydı ve herhangi bir hata yapmadığımız için çok mutluyum. Monako'da pozisyon kazanmak asla kolay değildir."

"Bu yüzden 12. sıradan başlayıp puan kazanmak, gününüzün kötü geçmediğini gösteriyor."

"Hangi lastiğe ne zaman geçeceğimize karar vermek kolay değildi ve buna rağmen doğru stratejik kararlar verdik. Bazı riskler aldık ve bunlar da karşılığını verdi."

Puan kazandığı için mutlu olup olmadığı sorusuna Bottas, "Evet, elbette öyle. Sıralama turlarının ardından ilk 10'a girmenin zor olacağını biliyorduk ancak dokuzuncu olduk."

"Monako'da birkaç sıra kazanmak bile iyi bir gün geçirdiğinizi gösteriyor, bu yüzden durumdan memnunuz."

"Yarışta hissiyat açısından sıralama turlarına kıyasla biraz daha iyi hissettim. Şartlar çok değişkendi ama doğru kararlar verip, güçlü puanlar aldığımız için mutluyum."

Takım patronu Frederic Vasseur de hafta sonunu puanla tamamladıkları için mutlu görünüyor.

"Yarışta pistteki şartlar çok tehlikeliydi. Bundan ötürü birincil hedef, iki aracı da sorunsuz şekilde finişe getirmekti. Bunu yapmayı da başardık."

"Ayrıca zorlu cumartesi gününün ardından puan alabilmek adına gerçekten iyi bir yarış çıkarmamız gerektiğini biliyorduk."

"Bazı pozisyonlar kazanmamıza izin veren agresif bir strateji seçtik ve iki araçla da yükselmeyi başardık."

"Valtteri'nin aldığı iki puan, takımlar şampiyonasında beşinci sırada kalmamızı sağlıyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo