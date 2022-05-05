Bottas: "Miami'de iyi puanlar alabiliriz"

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Valtteri Bottas, bu yıl Alfa Romeo ile katıldığı ve finiş gördüğü tüm yarışlarda puan alma başarısı gösterdi.

Son yarış Imola'da, gridin en hızlı üçüncü aracına sahip gibi görünen Bottas, son bölümde George Russell'a baskı yaptı ve temposu en iyi iki takıma yakındı.

Bu hafta sonu Miami GP yapılacak ve Bottas, hafta sonuyla alakalı epey iyimser.

Bottas, "Miami'de yarışacağım için gerçekten heyecanlıyım. Amerika'da birkaç gün geçirip, arkadaşlarımı ziyaret ettim ve kız arkadaşımla bisiklet sürdüm. Atmosfer çok keyifliydi, Florida'daki yarışın, Amerika'da alışık olduğumuz şekilde inanılmaz olacağına eminim."

"Pist çok güzel görünüyor, iyi geçiş fırsatları var ve eğlenceli bir yarış olacak gibi duruyor.. Pist tasarımcılarının kağıt üzerinde iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim ve umarım bu piste çıktığımızda da böyle olur."

"Miami'ye iyi bir hafta sonu daha geçirebileceğimizi ve iyi puanlar alabileceğimizi bilerek gidiyoruz. Şimdiye kadar bitirdiğimiz tüm yarışlarda puan aldık ve bu güçlü ivmeyi korumak istiyoruz."

"Takımda giderek artan bir güven duygusu var. Her pistte başarılı olabileceğimizi biliyoruz ve oraya gidip iyi bir iş çıkarmak tamamen bizim elimizde." dedi.

Zhou Guanyu da takımın bir başka güçlü yarış daha çıkarabileceğine inanıyor.

"Miami, pist üstündeki başarılı çalışmalarımızı sürdürmek adına iyi bir fırsat olacak. Şimdiye kadar kaydettiğim ilerlemeden gayet memnunum ve gelişmeye devam edip, daha fazla puan kazanmak istiyorum. Şimdiye kadarki yarışların çoğunda ilk ona yakındım ya da ilk on içerisindeyim."

"Bu yüzden doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Acele etmiyorum ve sıkı çalışmaya devam etmem gerektiğini biliyorum. Bunu yapınca sonuçlar eminim gelecek."

"Miami'deki pist elbette simülatörde yaptığım sürüşe rağmen benim için yeni fakat herkes için yeni bir pist. Bu yüzden bu yıl ilk kez herkes için durum eşit olacak."

"Her zaman olduğu gibi aracımızdan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmak adına, sıralama turlarına kadarki tüm seanslarda en iyisini yapmalıyız. Bu hafta sonu bir başka güçlü yarış daha yapabileceğimize eminim."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images