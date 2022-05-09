Bottas, Miami GP'de duvara temas etme nedenini açıkladı

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Alfa Romeo pilotu Bottas, yarışın çoğunluğunda beşinci sıradaydı ama Lando Norris'in, Pierre Gasly ile kazasının ardından güvenlik aracı çıkınca "her şeyin değiştiğini" söyledi.

Bu sadece arkasındaki Mercedes pilotlarının arayı kapatmasına değil, George Russell'ın pite gelmesine ve taze orta hamur lastiklere geçmesine imkan sağladı.

Bottas, arkasındaki Mercedes ikilisi mücadele ederken dikkatinin dağıldığını ve 17. virajda frenleme noktasını kaçırdığını söyledi. Fin pilot duvara temas ederek iki sıra kaybetti ve yedinci sırada finiş gördü.

Bottas, "Her şey pürüzsüz gidiyordu ve güvenlik aracına kadar yarışın böyle geçmesini umuyordum."

"Fakat sonrasında George taze orta hamur lastiklere geçme fırsatı elde etti ve çabucak arayı kapattı."

"Lewis'i geçerken aynalarımdan onları takip ediyordum çünkü çok yaklaşıyorlardı ve önlerini kapatmam gerekebileceğini düşünüyordum. Sonrasında biraz geç frenledim."

"Apeksi biraz kaçırdım ve pistin kirli kısmına çıktım. Yavaş gitsem bile, duvara doğru önden kayma yaşadım. Neyse ki hiçbir şey kırılmadı veya lastiğimi patlatmadı." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Güvenlik aracı olmasaydı yarışı Hamilton'ı arkasında tutarak beşinci sırada bitirip bitiremeyeceği sorulan Bottas, şu cevabı verdi: "Olmaması için bir sebep görmüyorum. George taze lastiklere geçtiğinde her şey değişti. Güvenlik aracı benim için şanssızlık oldu ama olan bu."

Bottas, hayal kırıklığına rağmen aracın temposundan ve istikrarından memnun olduğunu söyledi.

Bottas, "Cuma gününden sonra iyi toparladık."

"Yarış tempomuz Mercedes'e çok yakındı, yani aracın onlarla mücadele edebildiğini görmek iyi."

"Beşinci olamamamız yazık oldu ama yedincilik de iyi." dedi.

Şampiyonada sekizinci sırada yer alan Bottas, yarışın, Alfa'nın orta grubun önünde rekabet etme zihniyetinde olmalarını sağladığını söyledi.

Bottas, "Önümde yarış dışı kalan olmadı. Burada aracımla beşincilik için mücadele ettim ve sonrasında yeni şeyler getirmeyi deneyeceğimiz Barselona'yı göreceğiz." dedi.