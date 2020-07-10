Bottas, Mercedes'ten yeni sözleşme istiyor

Valtteri Bottas, 2020 sezonunun ilk yarışını kazandı ve sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Fin pilotun kontratı yıl sonunda bitecek ve hep tek yıllık kontratlar imzaladığı için geleceğiyle ilgili spekülasyonlar çıkıyor.

Bottas, bu yıl yeni kontratın mümkün olan en kısa sürede imzalanmasını umuyor.

"Umarım mümkün olan en kısa sürede olur. Bu yılki şampiyona, olağandışı ve geç başladı ve önceki sezonlarla karşılaştıramazsınız. Şimdiye kadar sadece bir yarış geride kaldı ve acelemiz yok. Zamanın hızlı şekilde geçeceği açık olsa da, umarım yakında bu konuyu kapatmak ve artık düşünmemek adına bir sözleşme yapabiliriz."

"Şimdilik yeni bir şey yok. Sadece bir yarış yaptık ve bu tür şeylerin zaman çizelgesi Mart ayında başlayan normal bir sezondan biraz farklı. Yani, sadece bir yarış geride kaldı ve arka arkaya üçlü yarışlar var. Gerçekten performansa odaklanacağız ve mümkün en iyi sonuçları almaya çalışacağım, takım da öyle yapacak. Bu noktadaki en önemli şey bu. Belki de ilk birkaç yarıştan sonra, en azından birkaç hafta sonu geride bıraktığımızda, bazı görüşmeler için vakit olacak."

"Ama benim için sezon oldukça iyi başladı. Bu yüzden tüm bu şeyleri düşünmemeli ve stres yapmamalıyım, sadece performansımı devam ettirmeliyim ve eminim her şeyi çözebiliriz."

"Şimdiye kadar sadece bir yarış geride kaldı ve bir yandan sezona tek zaferle başlamak güzel ve bu başarıyı geliştirmek istiyorum. Bu güveni korumak istiyorum, ama normal çalışmalara devam ediyorum, her hafta sonu sıfırdan başlıyor. Önceki tüm deneyimleri bir önceki yarıştan daha iyi olmak için kullanmaya çalışıyoruz."

Bottas, Fernando Alonso'nun dönüşüyle ilgili, "Geri dönmesi tabii ki iyi. Zafer deneyimi ve büyük bir ismi var. En iyi pilotlardan birisi, bu yüzden gelmesi iyi." dedi.