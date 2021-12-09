Bottas, Mercedes'ten ayrılırken "karışık" duygulara sahip

2017'de Mercedes'e geçiş yapan Bottas, geride kalan yıllarda Mercedes'le 10 galibiyet, 20 pole pozisyonu aldı ve takımlar şampiyonluklarında Mercedes'e yardımcı oldu.

Son yarışta Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 8. dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Mercedes de benzer şekilde 8. dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Mercedes şu anda Red Bull'un 28 puan farkla önünde lider durumda.

Mercedes'le son yarışına çıkan Bottas, gelecek sene Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in yerine yarışacak.

Mercedes'te geçen 5 yılını değerlendiren Bottas, "İçerisinde bulunduğumuz bu sporda, asla tamamen memnun olmazsınız ancak evet, 5 sene içerisinde bir şeyler başardım ve bunların bana gelecekte yardımcı olacağından eminim."

"Karışık duygulara sahibim. Açıkçası 2017'de takıma katıldığımda, aklımdan geçen tek şey pilotlar şampiyonluğunu kazanmaktı."

"Bu olmadı ancak pozitif şeylere bakmam gerek. Bir pilot ve insan olarak çok fazla geliştim, takım olarak çok fazla şey öğrendik ve birlikte gerçekten güzel şeyler başardık. Bu açıdan çok fazla olumlu şey var." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, Abu Dhabi'de takımı ile çıkacağı son yarışın kendisi için farklı olmayacağını söyledi.

Bottas, "Öncelikle, umarım bu hafta sonu takımım için hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanmamızı umuyorum. Buna odaklandık ancak buraya gelirken hiçbir şey, diğer yarışlardan farklı değildi. Önemli konulara odaklanmamız lazım."

"Yeni pist profilini öğreneceğim. Araç ayarları açısından neler gerektiğine bakacağım. Elimizden geldiği kadar veri toplayacağız ve bu yarışa, her yarışta olduğu gibi hazırlanacağız. Farklı bir şey olmayacak." dedi.

Buna rağmen Bottas, takım olarak heyecanlı olduklarını kabul etti.

Bottas, "Herkes kesinlikle heyecanlı hissediyor. Bu, sezonun son yarışı ve benin için, Lewis ve Max'in 21 yarışın ardından eşit puanda olması çılgın bir şey. Hem bizim, hem de taraftarlar için mükemmel bir sezon finali."

"Heyecan olduğunu hissediyorum. Gerçekten bunun bir parçası olduğum için keyif alıyorum. Yakın mücadeleler, yakın geçen yarışları seviyoruz ve bunu alıyoruz." dedi.