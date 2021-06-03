Bottas henüz Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başlamamış

Bu sabah havaalanında sorunlar yaşayan Fin pilot, basın toplantıları devam ederken Finlandiya'da bulunuyordu ve basın toplantılarına online bir şekilde katıldı.

Konu hakkında konuşan Bottas, "Hâlâ Finlandiya'dayım. Planım şu an Bakü'de olmak üzerine kuruluydu ancak son beş buçuk saattir havaalanındayım. Uçuşum ile alakalı bir sıkıntı yaşadık ve yeni bir uçak bulmak zorunda kaldık. Sonunda yeni bir uçak bulduk ama bu uçak da havaalanından henüz ayrılmıyor, umarım yakın zamanda ayrılır." dedi.

Bottas, akşam saatlerinde Bakü'ye inebildi.

Bottas, bu sezon Mercedes kariyerindeki en kötü sezon başlangıcına imza attı. Fin pilot ilk 5 yarışın ardından lider Max Verstappen'in 58 puan arkasında 47 puanıyla birlikte 4. sırada bulunuyor.

Bu başlangıçta, Bottas'ın bu sezonki şanssızlıkları da önemli rol oynuyor. Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde 10 saniyelik bir stopla ilk 2'nin daha da arkasına düşen Bottas, Imola'da gelecek sezon için koltuğunun en büyük adayı konumundaki George Russell ile kaza yapmıştı.

Üçüncü yarış olan Portekiz Grand Prix'sinde ise belki de ikincilik için Verstappen'i geçmek üzereyken Bottas'ın motorundaki bir sensör hata vermiş ve motor kendini güvenlik adına sokarak Fin pilota büyük zaman kaybettirmişti.

Monako Grand Prix'sinde ise Bottas yarışı ikinci sırada götürürken pit stopunda tekerlek somunuyla alakalı bir sıkıntı yaşanmış ve Fin pilot yine yarış dışı kalmıştı.

Bottas'a bu sezon yaşadığı şanssızlıkları hakkındaki düşünceleri soruldu. Fin pilot, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Evet, bence sezon başında akıl sağlığımın ne kadar güçlü olduğu kesinlikle sınandı. [Sezonun ilk çeyreği], kolay değildi. Son 5 yarışta iki kez yarış dışı kaldım ve aksilikler yaşadığımızı söyleyebilirim ama önemli olan bunlardan nasıl geri döndüğünüz ve nasıl önünüze baktığınız."

"Çünkü kaybedenlerin seçeneğini biliyorsunuz: pes etmek. Bu, benim yapacağım bir şey değil. Bu yüzden kendimi mental açıdan güçlü tutmaya devam ediyorum ve bu sezonun çok uzun olduğunu biliyorum. Hâlâ savaşacağımız bir çok mücadele olacak ve umuyorum ki galibiyetler de gelecek. Kendime sonuna kadar güveniyorum ve takım olarak iyi bir şeyler başarmak için hâlâ uzun bir yolumuz var."

Bottas'ın kontratı sezon sonu sona ermekte ve gridde en çok istenen koltuklardan biri belki de Bottas'ın elinde bulunuyor. Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ve Bottas'ın koltuğu için en büyük aday olan Russell, kontrat görüşmelerini yaz arasına kadar tamamlamak istediklerini söylemişlerdi.

Kontrat görüşmelerine erken başlayıp başlamak istemediği sorulan Bottas, şunları söyledi: "İlk olarak, henüz hiçbir şey hakkında konuşmadık çünkü bu şampiyona oldukça zorlayıcı ve iş ortamındaki huzurun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Odaklandığınız tek şeyin ana odağınızın performansınız olması önemli."

"Eminim ki [kontrat görüşmelerinin] zamanı gelecektir ama henüz konuşmadık. Fakat zaman akıyor. Özellikle de üst üste üç yarışa gittiğimizde doğal olarak oldukça az zamanımızın olacağını düşünüyorum. Bu yüzden, önümüzdeki ay ya da ondan bir sonraki ay konuşmaya başlayabiliriz. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki böyle şeyleri ne kadar erken hallederseniz, herkes için o kadar iyi oluyor. Yani, yakın gelecekte konuşacağız ama şu an değil."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas, kontrat ve koltuk durumundan ötürü belki de mevcut gridde en çok baskı altında süren pilotlardan birisi. Baskı altında sürmenin hoşuna gidip gitmediği sorulan Bottas, "Geleceğim hakkında neler mi düşünüyorum? Hayatta genel olarak açık görüşlüyümdür. Elinize gelen fırsatları değerlendirmeniz gerek. Önünüze neyin çıkacağını asla bilemezsiniz. Ayrıca, açık hedefleriniz olması, ne için zorladığınızı bilmek beni buraya kadar getirdi. Her zaman kalbimi ve tutkularımı takip etmek istiyorum ve F1'de ön sıralarda yarışmaktan hâlâ eğleniyorum. Bunu hâlâ fazlasıyla seviyorum ve Mercedes'deki ilk senemdeki kadar eğleniyorum."

"Eğer benim için büyük resme bakacak olursak, iyi bir şekilde yarışabileceğim birkaç senem var. Her sene belli başlı alanlarda geliştiğimi ve daha da iyiye gittiğimi düşünüyorum. Griddeki en yaşlı sürücüden çok daha gencim, yani teoride hâlâ zamanım var. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ve her şeye birer birer yaklaşıyorum ve nelerin önüme geldiğine bakıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Monako'da yaşananların ardından "Mercedes kalkanındaki ilk çatlağı görüp görmediğimiz" sorulan Bottas, bir arada kalacaklarını söyledi ve ekledi: "Bir arada kalacağız, bundan şüphem yok. Takım ruhumuz oldukça iyi ve herkes takım olarak bir arada kalmamamızın ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Takım olarak elimizde Red Bull'la içinde bulunduğumuz büyük bir mücadele var ve bazı pistlerde Ferrari'yle de öyle."

"Bu tarz şeyler, bizi sadece daha çok motive ediyor. Herkesin çok daha motive bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. İyi bir takım ruhumuz var ve peşinden koştuğumuz sonuçları almayı istiyoruz, özellikle de ben!"

Monako'da yaşadığı hayal kırıklığını atlatması için ne kadar zaman ihtiyacı olduğu sorulan Bottas, soruyu "Benim için [bunu atlatmak] birkaç gün aldı çünkü bildiğiniz gibi sezona çok da iyi başlamamıştık ve böyle bir sorun yaşamak, size vuruyor. Özellikle de hedefiniz iyi puanlar alabilmekken, bu hayal kırıklığına uğratıyor. Fakat endişeli değilim. Yolumu bulacağım ve tekrardan yarışmak için heyecanlıyım." şeklinde yanıtladı.

Havaalanında yaşadıklarının ardından Bakü'de olamayan Bottas, bugünkü hazırlık sürecini nasıl telafi edeceği hakkında konuştu ve "Bence zaten takım olarak oldukça hazırız ama tabii ki perşembe günleri mühendis toplantıları oluyor. Umuyorum ki bu akşam orada olabileceğim ve dataların üzerinden geçmek için bolca vaktimiz olacak. Onun dışında gayet iyi bir biçimde hazır olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

2018'de bitime birkaç tur kala lastiği patlayan ve galibiyeti kaçıran Bottas, 2019'da Bakü'de düzenlenen son yarışı kazanmasını bilmişti.

Bu hafta sonu yarışı kazanma olasılığı hakkında konuşan Fin pilot, şunları söyledi: "Neden olmasın? Elbette rekabet gördüğümüz gibi fazlasıyla yüksek. Monako'da Red Bull ve Ferrari oldukça rekabetçiydi ve burası da bir cadde pisti. Monako'dan biraz daha hızlı. Kazanmamız için hiç bir neden görmüyorum ama buna ulaşmak için mükemmel bir iş çıkarmamız gerek."