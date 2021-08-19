Bottas: "Rosberg, Mercedes'te doldurulması kolay olmayan bir boşluk bıraktı"

Rosberg, 2016 sezonunun sonunda dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından sporu bırakacağını açıklayarak F1 camiasını şoka uğratmıştı ve ardından Alman pilotun yerine, Williams pilotu Bottas gelmişti.

Fin pilot, kısa bir sürede takıma alışıp 4 galibiyet kazanmış olsa da ilk geldiğinde büyük altında olduğunu çünkü Rosberg’den sonra standartların çok yüksek olduğunu bildiğini dile getirdi.

Hypebeast’e verdiği demeçte Bottas, “Kesinlikle [Rosberg’den sonra] doldurulması kolay olmayan bir boşluk vardı. Sonuçta dünya şampiyonluğunu kazanıp sonra ayrılmaya karar vermiş birinin yerini dolduruyorsunuz.”

“Sıradaki kişi bendim ve takım beni seçti. Bu sporda her zaman üzerinizde bir tür baskı vardır.”

“Bu kariyerim için büyük bir adımdı ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğimden emin olmam gerekiyordu. Sonraki yıl için bir kontrat imzalamak adına performans göstermem lazımdı.”

“Hemen hemen her sene, [bu baskının] altındaydım çünkü bu sporda sürekli kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bence yıl ilerledikçe bununla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeye başlıyorsunuz ve şanslıyım ki ilk galibiyetimi almam sadece birkaç yarışı aldı. Böylelikle takımın güvenini kazanmış oldum.” dedi.

Şimdi Mercedes’te 5. sezonunda olan Bottas, önceki şampiyonluk mücadelelerinde Hamilton’a yenilse de 7 kez dünya şampiyonunun takım arkadaşı olmanın, kendisini daha iyi olmak için motive ettiğini söyledi.

Bottas, “Lewis’in takım arkadaşı olmak kolay değil çünkü o, sıralama turlarında ve özellikle de yarışlarda epey hızlı.”

“Kendimi daha fazla zorlamamı, her zaman daha sıkı çalışmamı ve yeni şeyler denemeye çalışmamı sağlıyor çünkü onu yenmek istersem elimden gelen her şeyi vermem gerektiğini biliyorum. Yani bu açıdan kolay değil ama aynı zamanda gerçekten motive edici.

"Dürüst olmak da gerçekten çok keyifliydi. Takım olarak çok iyi çalışabildik ve son dört yıla bakarsanız, takım olarak harika şeyler başarabildik. Bu yüzden, çok çalışmaya devam etmemi sağlıyor.” ifadelerini kullandı.