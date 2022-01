Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"

Valtteri Bottas, 2017 yılında katıldığı Mercedes'le toplamda beş yıl geçirdi ve yeni yılla birlikte Alfa Romeo'ya geçiş yaptı.

Fin pilot, geride kalan beş yılda galibiyetler ve pole pozisyonları alsa da, tek bir şampiyonluk bile elde edemedi. Oysa aynı sürede takım arkadaşı Lewis Hamilton dört şampiyonluk aldı ve kırılmadık rekor bırakmadı.

Bottas zaman zaman çok iyi sürüşler çıkarsa da, istikrar yakalamaktan çok uzaktı ve şampiyonluk savaşına dahi giremedi.

Bottas, bu beş yılın sadece ikisini şampiyonada ilk ikide bitirebilirken, 2021 sezonunun ardından koltuğunu George Russell'a bıraktı ve Alfa Romeo'ya geçti.

GPFans'e konuşan Bottas, hiç şampiyonluk alamasa da, Mercedes kariyeri boyunca elinden geleni yaptığını söyledi.

Mercedes'te yarıştığı süre zarfında, her şeyini verdiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Bottas, "Evet, bu soruyu bazen ben de kendime soruyorum."

"Gerçekten her şeyimi vermiş gibi hissediyorum ve bu da gurur duyduğum bir şey."

"Elbette şampiyonluğu kazanamamış olmak beni rahatsız ediyor ama aşırı rahatsız olmuyorum çünkü yapabileceğim çok fazla şey olmadığını biliyorum."

"Kesinlikle her sezon kendim hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve gelişmeye çalışıyorum, her zaman daha iyi olmak için çabalıyorum."

"Bazı sezonlar biraz şanssız geçti, bazı sezonlar olması gereken seviyede değildim fakat genel olarak her şeyimi verdim." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes and Lewis Hamilton, Mercedes on the drivers parade bus

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images