Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Haberler

Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"

Ekleyen:
, Şef Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'te takım arkadaşları olarak geçirdikleri süre zarfında Lewis Hamilton'ı yenmek için her şeyini verdiğinde belirtti.

Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"

Valtteri Bottas, 2017 yılında katıldığı Mercedes'le toplamda beş yıl geçirdi ve yeni yılla birlikte Alfa Romeo'ya geçiş yaptı.

Fin pilot, geride kalan beş yılda galibiyetler ve pole pozisyonları alsa da, tek bir şampiyonluk bile elde edemedi. Oysa aynı sürede takım arkadaşı Lewis Hamilton dört şampiyonluk aldı ve kırılmadık rekor bırakmadı.

Bottas zaman zaman çok iyi sürüşler çıkarsa da, istikrar yakalamaktan çok uzaktı ve şampiyonluk savaşına dahi giremedi.

Bottas, bu beş yılın sadece ikisini şampiyonada ilk ikide bitirebilirken, 2021 sezonunun ardından koltuğunu George Russell'a bıraktı ve Alfa Romeo'ya geçti.

GPFans'e konuşan Bottas, hiç şampiyonluk alamasa da, Mercedes kariyeri boyunca elinden geleni yaptığını söyledi.

Mercedes'te yarıştığı süre zarfında, her şeyini verdiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Bottas, "Evet, bu soruyu bazen ben de kendime soruyorum."

"Gerçekten her şeyimi vermiş gibi hissediyorum ve bu da gurur duyduğum bir şey."

"Elbette şampiyonluğu kazanamamış olmak beni rahatsız ediyor ama aşırı rahatsız olmuyorum çünkü yapabileceğim çok fazla şey olmadığını biliyorum."

"Kesinlikle her sezon kendim hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve gelişmeye çalışıyorum, her zaman daha iyi olmak için çabalıyorum."

"Bazı sezonlar biraz şanssız geçti,  bazı sezonlar olması gereken seviyede değildim fakat genel olarak her şeyimi verdim." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes and Lewis Hamilton, Mercedes on the drivers parade bus

Valtteri Bottas, Mercedes and Lewis Hamilton, Mercedes on the drivers parade bus

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Önceki haber

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Formula 1

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Schumacher: "Mercedes'le yarış kazanacağımı söylemek küstahlık olur"
Formula 1

Schumacher: "Mercedes'le yarış kazanacağımı söylemek küstahlık olur"

Latifi, Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun
Formula 1

Latifi, Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun

Valtteri Bottas Daha fazlası
Valtteri Bottas
Bottas, 2022'de "tutarlı şekilde puan almayı" hedefliyor
Formula 1

Bottas, 2022'de "tutarlı şekilde puan almayı" hedefliyor

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor" Bahreyn GP
Formula 1

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"

Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?
Formula 1

Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?

Son Haberler

Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Schumacher: "Mercedes'le yarış kazanacağımı söylemek küstahlık olur"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes'le yarış kazanacağımı söylemek küstahlık olur"

Latifi, Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun
Formula 1 Formula 1

Latifi, Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.