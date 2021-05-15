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Formula 1 / Monako GP Haberler

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, en iyi takımlarla dört veya beş yıl geçirmesinin ardından şampiyon olması gerektiğini kabul ediyor.

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

Williams'ta geçirdiği yılların ardından Nico Rosberg'in emekliliği sonrası Mercedes takımına katılan Valtteri Bottas, şimdiye kadar şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Bottas, bu süreçte şampiyonluk kazanan aracı sürdü ve her defasında Lewis Hamilton'ın ardında kaldı.

Son iki yılda şampiyona ikincisi olmasına rağmen istikrardan epey uzak görünen Bottas, uzun süredir yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Bununla birlikte Fin pilot, takımla geçirdiği beş ila altı yılın ardından şampiyon olması gerektiğini kabul ediyor.

Bottas, "Kendimle ilgili daha çok düşünüp, başkaları hakkında daha az düşünmek benim için çok önemli."

"Kariyerimin asıl amacına, yani şampiyonluğuna odaklanmalıyım."

"Kendinizi değiştiremezsiniz fakat kariyerimle ilgili büyük resme bakarsam bu anın sonsuza dek sürmeyeceğini biliyorum."

"Beş ila altı yıl boyunca en iyi takımdaysanız, en azından bir kez şampiyonluk kazanmanız bekleniyor. Formula 1'de işler bu şekilde gidiyor ve ben de bunun farkındayım."

"Takıma elimden geldiğince meydan okumalı ve bunu olumlu şekilde yapmalıyım. Her şeyin lehime olduğundan emin olmak ve mümkün olan en iyi stratejiye sahip olmak istiyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate on the podium with the champagne

Valtteri Bottas, Mercedes, Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate on the podium with the champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Wolff, Londra'da bir cadde yarışı yapılmasını umuyor

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Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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