Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor

paylaşım
yorumlar
Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: İnci Beğen , Editör
24 Şub 2020 17:01

Valtteri Bottas, geçen yıl takım dışında “çok fazla gereksiz konuşma” olduğunu düşünüyor ve 2021 için Mercedes'le yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinde bu durumdan kaçınmak istiyor.

Bottas, son üç yılın tamamında Mercedes ile bir yıllık sözleşmeler imzaladı ve şu anda 2021 için boştaki sürücülerden birisi.

Mercedes, 2020 yılı için Bottas'ın yerine Esteban Ocon'u geçirmeyi düşündü ancak nihayetinde tercihini Fin pilottan yana kullandı ve yeni sözleşme Ağustos ayında imzalandı.

Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Ocon ise sonraki sezon için Renault ile anlaştı.

Bottas, ekibin geçen yılki görüşmelerden dersler çıkarabileceğini ve 2021 için yapacakları yeni sözleşme görüşmelerinde tüm bu durumu göz önünde bulundurabileceklerini düşünüyor.

Bottas, “Şahsen ben bundan bir şeyler öğrendim ve takım da bu durumu ele alma şeklinden dersler çıkardığını söyledi."

“Takım dışında biraz fazla gereksiz konuşma vardı. Her şey içeride tutulmalıydı."

“Bence işleri daha kolay hale getiriyor. Geçen yıl kesin olarak bir kararın ne kadar erken alınırsa o kadar iyi olacağını öğrendik. Ağustos, Eylül ayına kadar sürüklenmeye devam ederse, gerçekten birikiyor ve dikkat dağıtıcı oluyor."

“İşler birkaç ay önce sonuçlanırsa, o zaman çok daha basit hale geliyor, çünkü bir noktada spekülasyonlar tavan yapıyor ve karar alınınca diniyor. Elbette bundan dersler çıkardık ve umarım bu tarihten önce bir şeyler yapabiliriz. Yine de neler olacağını göreceğiz. ”

Bottas gelecek yıl erken bir karar almaya istekli olsa da, yeni sezona hazırlandıkları şu dönemde, yeni kontrat görüşmeleri için çok erken olduğunu söyledi.

“Doğal olarak yeni anlaşma için mümkün olduğunca erken konuşmaya başlamak istiyorsunuz, ancak yılın bu noktasında gerçekten bir anlamı yok. Çok erken bir noktadayız."

“Tamamen performansa odaklanmakla meşgulüz."

“Ama Toto [Wolff] ve takımdaki herkes ile iyi bir ilişkimiz var, bu yüzden zamanı geldiğinde,  tüm bunlar hakkında oldukça net şekilde konuşabiliriz."

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

Sonraki haber

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
17 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı

2s
2
Formula 1

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"

49dk
3
Formula 1

Binotto: "Takım çıkarları her şeyden önce gelir"

3s
4
Formula 1

Ferrari SF1000, uzun sürüşlerde Red Bull'u geçmiş

5
Formula 1

Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor

1s

Son Videolar

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

Son Haberler

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"
F1

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"

Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor
F1

Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor

F1 tarihinde bugün: 24 Şubat
F1

F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

Galeri: Alain Prost'un F1'deki 51 zaferi
F1

Galeri: Alain Prost'un F1'deki 51 zaferi

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı
F1

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.