Bottas, yeni sözleşme görüşmelerini daha erken sonuçlandırmak istiyor

Bottas, son üç yılın tamamında Mercedes ile bir yıllık sözleşmeler imzaladı ve şu anda 2021 için boştaki sürücülerden birisi.

Mercedes, 2020 yılı için Bottas'ın yerine Esteban Ocon'u geçirmeyi düşündü ancak nihayetinde tercihini Fin pilottan yana kullandı ve yeni sözleşme Ağustos ayında imzalandı.

Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Ocon ise sonraki sezon için Renault ile anlaştı.

Bottas, ekibin geçen yılki görüşmelerden dersler çıkarabileceğini ve 2021 için yapacakları yeni sözleşme görüşmelerinde tüm bu durumu göz önünde bulundurabileceklerini düşünüyor.

Bottas, “Şahsen ben bundan bir şeyler öğrendim ve takım da bu durumu ele alma şeklinden dersler çıkardığını söyledi."

“Takım dışında biraz fazla gereksiz konuşma vardı. Her şey içeride tutulmalıydı."

“Bence işleri daha kolay hale getiriyor. Geçen yıl kesin olarak bir kararın ne kadar erken alınırsa o kadar iyi olacağını öğrendik. Ağustos, Eylül ayına kadar sürüklenmeye devam ederse, gerçekten birikiyor ve dikkat dağıtıcı oluyor."

“İşler birkaç ay önce sonuçlanırsa, o zaman çok daha basit hale geliyor, çünkü bir noktada spekülasyonlar tavan yapıyor ve karar alınınca diniyor. Elbette bundan dersler çıkardık ve umarım bu tarihten önce bir şeyler yapabiliriz. Yine de neler olacağını göreceğiz. ”

Bottas gelecek yıl erken bir karar almaya istekli olsa da, yeni sezona hazırlandıkları şu dönemde, yeni kontrat görüşmeleri için çok erken olduğunu söyledi.

“Doğal olarak yeni anlaşma için mümkün olduğunca erken konuşmaya başlamak istiyorsunuz, ancak yılın bu noktasında gerçekten bir anlamı yok. Çok erken bir noktadayız."

“Tamamen performansa odaklanmakla meşgulüz."

“Ama Toto [Wolff] ve takımdaki herkes ile iyi bir ilişkimiz var, bu yüzden zamanı geldiğinde, tüm bunlar hakkında oldukça net şekilde konuşabiliriz."