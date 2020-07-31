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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"

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Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 07:49

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Alman üretici ile yeni sözleşme görüşmesi yaptığını doğruladı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın geçen yıl imzaladığı tek yıllık kontrat yıl sonunda bitecek ve Fin pilotun en az bir yıl daha takımda kalması bekleniyor.

Başlangıçta Bottas'ın yeri için Sebastian Vettel ve George Russell'ın adı geçmişti. Ancak Mercedes en az bir yıl daha Fin pilotla devam etme kararı aldı.

Bottas, henüz anlaşma olmasa bile görüşmelere başladıklarını doğruladı.

"Tabii ki bu yılki durum bir öncekinden farklı. Sadece üç yarış geride kaldı. Bu yüzden görüşmelerin ertelendiğini söyleyemeyiz ya da bu tarz bir şey olmuş gibi hissetmiyorum."

"Her şeyin doğru yönde ilerlediği ortada ve yeni sözleşmeyi 1-2 hafta önce tartışmaya başladık."

"Şimdilik acele etmiyoruz ama umarım yakında bir karar vereceğiz. Henüz imzalanan hiçbir şey yok fakat panik yapmamız için de hiçbir sebep yok. Tarafların birbirlerine güvendiğini hissediyorum."

Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton da en az üç yıl F1'de devam etmek istediğini belirtmişti.

 
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Editör Kemal Şengül

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