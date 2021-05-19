Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''
Formula 1 / Monako GP Haberler

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

Ekleyen:

Monako Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Valtteri Bottas, takımıyla olabildiğince erken bir kontrat imzalamak istediğini söylüyor.

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

Mercedes pilotu Bottas, 2021 sezonuna pek istediği gibi bir başlangıç yapmadı. Henüz geçtiğimiz dört yarışta bir galibiyet kazanamayan Fin pilot, şampiyonluk mücadelesinde de Hamilton ile Verstappen’in gerisinde kalmış durumda. Bu durum Bottas’ın Mercedes’le son sezonu olduğuna dair iddialara yol açsa da Bottas, takımıyla olabildiğince erkenden yeni bir kontrat imzalamak istediğini belirtiyor.

Bottas, “Ne kadar erken, o kadar iyi. Daha önce kontratlarımı erken ya da geç bir tarihte imzaladığım yıllar oldu ama bunu geçe bırakmak her zaman bir dikkat dağınıklığına yol açıyor.”

“Fakat açıkçası bunun hakkında çok düşünmedim ve bunu gerçekten dürüstçe söylüyorum. Şu an sadece yarışlara odaklanıyorum ve bunun hakkında konuşacağımız zaman illa ki gelecektir.”

“Geleceğim hakkında ise ağustos [kontratı imzalamak] için güzel bir son tarih ama daha bunu düşünmek istemiyorum. Sadece yarış kazanmak istiyorum ve şu an aklımdaki tek şey de bu.” ddi.

Bottas, 2019’da Monako’da pole pozisyonunu sadece 0.08 saniye ile kaçırmıştım ve yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı. Bu yüzden Fin pilot, pistte yine rekabetçi olmayı umuyor.

Bottas, “Güçlü bir paketimiz var gibi görünüyor, ancak aradaki farkın ne kadar az olduğunu biliyorsunuz. Özellikle Red Bull'la çok yakınız ve kağıt üzerinde buranın Red Bull için muhtemelen ideal bir pist olduğunu düşünüyoruz.”

“Bu yüzden gerçekten nerede olduğumuzu görmek için heyecanlıyız. Henüz bilmiyoruz ama Barselona'dan beri çok çalışıyoruz ve bu eşsiz Grand Prix için araç ayarları ve aracın kendisinin neye ihtiyacı olduğu açısından iyice hazırlandık ve savaşmaya hazırız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ayrıca Monako Grand Prix’si, Fin pilot için ayrı bir önem taşıyor çünkü Bottas, yaklaşık 8 yıldır Monako’da yaşıyor ve bu yarışı kendi evinde bir yarış gibi görüyor.

Bottas, “Evet, benim için kendi evimde bir yarış gibi. 2013’ten beri burada yaşıyorum ve bu, her açıdan özel bir Grand Prix çünkü pistin, caddelerin ve diğer her şeyin yanında bütün arkadaşlarımın burada olması ekstra bir önem katıyor. Bu nedenle burada kazanmak benim için çok özel bir deneyim olur.”

“Ayrıca geçen sene burada yarışamadığımız için geri dönmek çok güzel hissettiriyor.” dedi.

Bottas, hafta sonu güzel bir iş çıkarabilirse pole pozisyonunu alabileceğine inanıyor ve konu hakkında şöyle konuşuyor:  “Bu zor bir pist. Bu bir gerçek ama neticede herkes için zor. Sanırım her zaman iyi bir potansiyele ve hıza sahiptik fakat burada sıralamalarda hiçbir zaman çok iyi bir iş çıkaramadım gibi hissettim çünkü her zaman bir şey eksikti. Burada küçük bir hata bile çok pahalıya patlıyor ama genel olarak hızımız ortadaydı. Fakat bu bir meydan okuma ve sıralamalar çok önemli olsa da  yarışta açıkçası her şey olabilir. Hafta sonunu, bir araya getirebilirsem pole pozisyonunu alabileceğimi hissediyorum. Bu iyi bir duygu ve bu büyük bir zorluk. Fakat dediğim gibi herkes için de zor olacağını biliyorum."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''

Önceki haber

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

3s
2
Formula 1

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

11s
3
Formula 1

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

3s
4
Formula 1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

15s
5
Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la mücadelede kanıtlamam gereken herhangi bir şey yok"

6s
Son Haberler
Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor
F1

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

1s
Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''
F1

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''

2s
Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı McLaren F1 aracı satışta
F1

Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı McLaren F1 aracı satışta

3s
Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor
F1

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

3s
Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi
F1

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

3s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor Monako GP
Formula 1

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

Gasly: “Diğer takımlara kıyasla istediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik” Monako GP
Formula 1

Gasly: “Diğer takımlara kıyasla istediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik”

Schumacher, Monako'da daha "tedbirli" bir yaklaşıma sahip olacak Monako GP
Formula 1

Schumacher, Monako'da daha "tedbirli" bir yaklaşıma sahip olacak

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi
Formula 1 Formula 1

Vettel, Verstappen'e şampiyonluk mücadelesi hakkında tavsiye vermedi

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?
Formula 1 Formula 1

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel, iki veya üç yarış sonra artık Stroll'ü yenmeye başlamalı"

Verstappen: "Hamilton'la mücadelede kanıtlamam gereken herhangi bir şey yok"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la mücadelede kanıtlamam gereken herhangi bir şey yok"

Raikkonen, Monako'da ne bekleyeceğinden emin değil
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Monako'da ne bekleyeceğinden emin değil

Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor
Formula 1 Formula 1

Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Monako pistini çok seviyorum''

Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı McLaren F1 aracı satışta
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı McLaren F1 aracı satışta

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Norris’in gelecekte dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.