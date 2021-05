Bottas, Mercedes’le olabildiğince erken kontrat imzalamak istiyor

Mercedes pilotu Bottas, 2021 sezonuna pek istediği gibi bir başlangıç yapmadı. Henüz geçtiğimiz dört yarışta bir galibiyet kazanamayan Fin pilot, şampiyonluk mücadelesinde de Hamilton ile Verstappen’in gerisinde kalmış durumda. Bu durum Bottas’ın Mercedes’le son sezonu olduğuna dair iddialara yol açsa da Bottas, takımıyla olabildiğince erkenden yeni bir kontrat imzalamak istediğini belirtiyor.

Bottas, “Ne kadar erken, o kadar iyi. Daha önce kontratlarımı erken ya da geç bir tarihte imzaladığım yıllar oldu ama bunu geçe bırakmak her zaman bir dikkat dağınıklığına yol açıyor.”

“Fakat açıkçası bunun hakkında çok düşünmedim ve bunu gerçekten dürüstçe söylüyorum. Şu an sadece yarışlara odaklanıyorum ve bunun hakkında konuşacağımız zaman illa ki gelecektir.”

“Geleceğim hakkında ise ağustos [kontratı imzalamak] için güzel bir son tarih ama daha bunu düşünmek istemiyorum. Sadece yarış kazanmak istiyorum ve şu an aklımdaki tek şey de bu.” ddi.

Bottas, 2019’da Monako’da pole pozisyonunu sadece 0.08 saniye ile kaçırmıştım ve yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı. Bu yüzden Fin pilot, pistte yine rekabetçi olmayı umuyor.

Bottas, “Güçlü bir paketimiz var gibi görünüyor, ancak aradaki farkın ne kadar az olduğunu biliyorsunuz. Özellikle Red Bull'la çok yakınız ve kağıt üzerinde buranın Red Bull için muhtemelen ideal bir pist olduğunu düşünüyoruz.”

“Bu yüzden gerçekten nerede olduğumuzu görmek için heyecanlıyız. Henüz bilmiyoruz ama Barselona'dan beri çok çalışıyoruz ve bu eşsiz Grand Prix için araç ayarları ve aracın kendisinin neye ihtiyacı olduğu açısından iyice hazırlandık ve savaşmaya hazırız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ayrıca Monako Grand Prix’si, Fin pilot için ayrı bir önem taşıyor çünkü Bottas, yaklaşık 8 yıldır Monako’da yaşıyor ve bu yarışı kendi evinde bir yarış gibi görüyor.

Bottas, “Evet, benim için kendi evimde bir yarış gibi. 2013’ten beri burada yaşıyorum ve bu, her açıdan özel bir Grand Prix çünkü pistin, caddelerin ve diğer her şeyin yanında bütün arkadaşlarımın burada olması ekstra bir önem katıyor. Bu nedenle burada kazanmak benim için çok özel bir deneyim olur.”

“Ayrıca geçen sene burada yarışamadığımız için geri dönmek çok güzel hissettiriyor.” dedi.

Bottas, hafta sonu güzel bir iş çıkarabilirse pole pozisyonunu alabileceğine inanıyor ve konu hakkında şöyle konuşuyor: “Bu zor bir pist. Bu bir gerçek ama neticede herkes için zor. Sanırım her zaman iyi bir potansiyele ve hıza sahiptik fakat burada sıralamalarda hiçbir zaman çok iyi bir iş çıkaramadım gibi hissettim çünkü her zaman bir şey eksikti. Burada küçük bir hata bile çok pahalıya patlıyor ama genel olarak hızımız ortadaydı. Fakat bu bir meydan okuma ve sıralamalar çok önemli olsa da yarışta açıkçası her şey olabilir. Hafta sonunu, bir araya getirebilirsem pole pozisyonunu alabileceğimi hissediyorum. Bu iyi bir duygu ve bu büyük bir zorluk. Fakat dediğim gibi herkes için de zor olacağını biliyorum."