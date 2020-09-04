Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"

Bottas, ilk antrenman seansını ilk sırada tamamlamayı başarırken, ikinci seansta ikinci oldu. Ayrıca Mercedes her iki seansta da 1-2 olmayı başardı.

Her iki seansta da Mercedes'in açık ara gridin en iyisi olduğu görülebiliyordu ve üçüncü sırada yer alan Lando Norris, yaklaşık 0.9 saniye geride kaldı.

Red Bull, 2020 sezonunda şimdiye kadar Mercedes'in en yakın rakibiydi, Ancak Max Verstappen, Hamilton'un en hızlı derecesinin bir saniye gerisinde kaldı ve günü beşinci bitirdi.

Bottas, antrenman seansında aracın arka tarafıyla ilgili biraz zorlandığını söylese de günden genel anlamda memnun olduğunu ve diğerleriyle aradaki farkın şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Bottas, "Gün boyunca oldukça iyi hissettim."

“Hâlâ gelişebileceğimizi hissediyorum. Benim için en büyük sorun arka tarafın birkaç virajda yeterince stabil olmamasıydı, ama bunun dışında oldukça iyi."

“Performansın ve tur sürelerinin diğerlerine kıyasla böyle olması biraz şaşırtıcı. Ama gerçek tabloyu yarın göreceğiz." dedi.

Mercedes'in Cumartesi günkü sıralama turları öncesinde ne kadar daha zaman bulabileceği sorulduğunda, Bottas şöyle cevap verdi: "Her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz."

“Bence antrenman turlarındaki turum o kadar da iyi değildi, bu yüzden benim tarafımdan da gelebilecek biraz daha fazla şey var. Eminim her takım için aynı durum söz konusudur.”