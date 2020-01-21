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Formula 1 / Son dakika

Bottas, Mercedes'in fabrikasına gitti

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Bottas, Mercedes'in fabrikasına gitti
21 Oca 2020 09:14

Valtteri Bottas, kış testlerinin başlamasına 1 aydan az bir süre kala takımın İngiltere'deki fabrikasına gitti.

Valtteri Bottas Cuma-cumartesi günü Lapland Rallisi'ne katılmıştı ve dokuzuncu sırada tamamladığı rallinin ardından pazar gününü dinlenerek geçirdi.

Fin sürücü, pazartesi günü Mercedes'in İngiltere'deki fabrikasına giderken, bu yıl ilk kez fabrikayı ziyaret etmiş oldu.

Günün ardından kısa bir video yayınlayan Bottas, yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bottas: “Bu yıl ilk kez Mercedes fabrikasına geldim, bu yüzden günüm dolu doluydu."

"Kısa bir aradan sonra çalışmaya geri dönmek harika. Çok iyi bir kış geçirdim. Biraz dinlendim ve aktif olarak antrenman yaptım."

"Benim için her şey iyi görünüyor. Artık yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni aracımıza bakmak, simülatör üzerinde çalışmak ve mühendislerle konuşmak istiyorum."

"İşe geri döndüğüm için çok mutluyum. Çok yakında tekrar piste çıkacağız." dedi.

Mercedes yeni aracını 14 Şubat'ta tanıtacak ve aynı gün Silverstone'da piste çıkacak.

Çeviri: İnci Beğen

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