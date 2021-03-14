Bottas: ‘’Mercedes’in en zorlayıcı sezon başlangıcı’’

Fin pilot, testlerin açılış gününde vites kutusu sorunu sebebiyle sadece altı tur attıktan sonra günü erken tamamlamak zorunda kalmıştı.

Cumartesi ve Pazar gününü daha verimli geçiren Bottas, testlerin ikinci gününde en hızlı tura sahip olan isimdi.

Ancak Fin pilotun pazar günkü tur zamanları çok özel değildi. Rakipleri Red Bull, McLaren ve Alpine, Bahreyn’de daha olumlu üç gün geçirdiler ve bazılarına göre bu sezon Mercedes’in dominasyonu bitebilir.

Bottas, sekizinci kez Takımlar Şampiyonu olması beklenen takımı adına herhangi bir spekülasyon yaratmak için erken olduğunu söylüyor, ancak zor birkaç gün geçirdiklerini kabul etmeyi de ihmal etmiyor.

Formula 1’in resmî sitesine konuşan Bottas, ‘’Testler açısından bakarsak, takımın en zor sezon başlangıcı oldu.’’

‘’Zaman bu yıl daha da kısıtlı, yani kesinlikle ideal değil. Sürücü başına sadece 1.5 gün vardı ve benim ilk günümde sıkıntılar çıktı. Ancak son iki günde daha iyiye gittik. Tüm resme bakarsak, hislerim fena değil.’’

‘’Yine de tamamen rahat değilim. Ayarlama yapıp, aracı anlamaya çalışıyoruz ve aracın daha iyi çalışmasını istiyoruz. Ancak hâlâ yapacak çok iş var.’’

‘’Bu yoğun birkaç günden sonra, aracı buradaki yarışta daha hızlandırmamızı sağlayacak birçok veri topladık.’’

W12’nin ilk Sürücüler Şampiyonluğunu almasında yardımcı olup olamayacağı sorulan Bottas, ‘’Kesinlikle aracın ve takımın kazanacak potansiyeli olduğuna inanıyorum.’’

‘’Performans olarak paketin tamamen orada olduğunu düşünmüyorum ancak çok çalışıp bir türlü bunu yoluna koyacağımızdan şüphem yok.’

‘’Takım olarak hazır olacağız, bundan şüphem yok. Herkes kadar hazır olacağız, hatta umarım onlardan daha hazır olacağız.’’ dedi.