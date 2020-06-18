Bottas, Mercedes'in DAS'I Avusturya'da kullanacağından emin

Mercedes, 2020 sezonunda DAS adı verilen bir tekerlek sistemi kullanmaya başlamıştı ve bu sistemin yasallığıyla ilgili çok fazla tartışma vardı.

Her ne kadar FIA'dan izin çıksa da, Red Bull sezonun ilk yarışı olan Avustralya'da bu sistemi protesto edecekti.

Koronavirüs krizinde DAS ile ilgili tartışmalar büyük oranda azaldı ve Valtteri Bottas, Avusturya'daki ilk yarışta bu sistemi kullanmayı planladıklarını söyledi.

Bottas, “DAS'ı yönetmek oldukça basit ve sistemin kendisi oldukça güvenli."

"Bu sistem kendi kendine veya kazara çalışmıyor. Bunu kullanmadan önce simülatör üzerinde test ettik, ayrıca sezon öncesi testlerinde de kullandık ve bundan tamamen memnunuz."

"İlk başta alışılmadıktı, ama sonra sistemi adapte oluyorsunuz ve güveniyorsunuz."

"Sistemin yönetmeliklere uygunluğu hakkında çok fazla konuşma yapıldı, ancak bunun yasal olduğundan tamamen eminiz."

"Şimdiye kadar herhangi bir yarışta kullanmadık, ama bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bize yardım eder." dedi.