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Bottas, Mercedes'in 2024'te Red Bull'u yakalayabileceği konusunda iyimser

Valtteri Bottas, Mercedes'in 2024 Formula 1 sezonunda Red Bull'a meydan okuyamaması için "hiçbir neden" olmadığına inanıyor, ancak şampiyonu yenmenin zor olacağını da kabul ediyor.

Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Mercedes and Valtteri Bottas, Mercedes

Finli pilot 2017-2021 yılları arasında Lewis Hamilton ile birlikte takımın pilotluğunu yaptı ve ikili Mercedes'in şampiyonluk serisini üst üste sekiz şampiyonluğa çıkardı.

Ancak Alman marka, F1'in 2022'de yer etkili araçlara dönmesinden bu yana önceki başarısını sürdüremedi ve son iki yılda yalnızca bir zafer elde etti.

Son sezonu 2011'den bu yana ilk kez galibiyet alamadan tamamlayan Mercedes, W15'te revize edilmiş bir konseptle şansını tersine çevirmeyi umut ediyor.

Ancak Bottas eski takımının tekrar yoluna devam edebileceğine olan inancını korurken, şu anki Sauber pilotu rakiplerinin Red Bull'u geçme konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya olduğu konusunda temkinli.

Milton-Keynes merkezli takım geçen dönem 22 yarışın 21'ini kazanarak rekor kırdı ve rekorlarla Markalar Şampiyonluğuna ulaştı.

Geçen yıl The Daily Express gazetesine verdiği demeçte Bottas, "Bence Mercedes zirveye geri dönebilir, hâlâ harika insanlara sahipler ve takım olarak da çok güçlüler."

"İyi bir liderleri ve iki iyi pilotları var. Bu yüzden inanmamak için bir neden göremiyorum. Bugün herkes için en karmaşık şey Red Bull'u yenmek."

"Red Bull harika bir dönemden geçiyor. Bu yıl gerçekten iyi bir araca sahipler ve büyük olasılıkla bu da 2024'ü düşünmeye oldukça erken başlamalarını sağladı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Hepimizin elinde gerçekten hızlı bir otomobil yapma fırsatı var. Mercedes'in bunu yapmayacağını düşünmek için bir neden göremiyorum ama Red Bull'un tek ilgilendiği konu bu." dedi.

Hamilton Aralık 2021'den bu yana zafer kazanamamış olsa da Bottas, eski takım arkadaşının 2023'te W13'ün sorunlu rakipleriyle gösterdiği performansa da övgüler yağdırdı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, takım arkadaşı George Russell'a 59 puan önünde yer alarak Mercedes'in Markalar sıralamasında ikinci sıraya yükselmesine öncülük etti.

Bottas, "Şüphesiz, Lewis bu yıl araç tarafından çok kısıtlandı, ama bu böyle."

"Takım arkadaşına kıyasla çok daha fazla puan aldı ve onun için biraz daha karmaşık olan son iki yarış dışında sağlam bir sezon geçirdi."

Bu arada Bottas'ın sürücülüğünü yaptığı ve önümüzdeki iki sezon boyunca Stake F1 Takımı olarak yarışacak olan Sauber, vasatın altında geçen bir sezonun ardından toparlanmaya çalışıyor.

Hinwil merkezli takım, 22 yarışta sadece 16 puan topladıktan sonra Markalar Şampiyonası'nda dokuzuncu sıraya geriledi.

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