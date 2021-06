Bottas, Mercedes'den ayrılırsa en iyi seçeneği emekli olmak mı?

Zamanlama, bütün sporlarda büyük rol oynayan ve atletlerin kariyerlerini şekillendiren önemli bir etken. Fakat sadece 20 koltuk bulunan ve önünüze oldukça limitli sayıda fırsatlar çıkan F1'de doğru zamanda doğru yerde olmak ve her fırsatı değerlendirmek, diğer sporlara kıyasla daha önemli.

Bunun en büyük örneklerinden biri de Bottas olabilir. Mercedes'in müşteri takımı Williams'ta güçlü performanslar sergileyen Fin pilot, Nico Rosberg'in şampiyonluğu kazanmasının ardından sürpriz bir şekilde emekli olmasıyla birlikte Mercedes'te kendine bir koltuk buldu.

Rosberg'in 2018'e kadar devam eden kontratını feshederek şampiyon olmasından birkaç hafta sonra emekli olması, Bottas için büyük bir şanstı.

Eğer Rosberg, 2018'e kadar devam etse ya da daha da uzun süreler Mercedes'te kalmaya devam etse, Bottas'ın takıma gelişi uzun zaman alabilir ya da bu şansı hiç bulamayabilirdi.

Ancak Rosberg emekli oldu ve Rosberg'in kontratının normalde sona ermesi gereken 2018 sezonunun sonunda, Bottas Mercedes'le çoktan 41 yarışa çıkmıştı.

Fin pilot; bu 41 yarışta 3 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü, 13 kere ikinci oldu ve 5 kere üçüncü oldu. Bunlara ek olarak 6 tane de pole pozisyonunun sahibiydi.

Günümüzde ise bu sayılar 9 yarış galibiyetine, 17 pole pozisyonuna ve 59 podyum finişine yükseldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Race Winner Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrate on the podium with the trophy

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images