Bottas, Mercedes'den ayrılırsa en iyi seçeneği emekli olmak mı?

Zamanlama, bütün sporlarda büyük rol oynayan ve atletlerin kariyerlerini şekillendiren önemli bir etken. Fakat sadece 20 koltuk bulunan ve önünüze oldukça limitli sayıda fırsatlar çıkan F1'de doğru zamanda doğru yerde olmak ve her fırsatı değerlendirmek, diğer sporlara kıyasla daha önemli.

Bunun en büyük örneklerinden biri de Bottas olabilir. Mercedes'in müşteri takımı Williams'ta güçlü performanslar sergileyen Fin pilot, Nico Rosberg'in şampiyonluğu kazanmasının ardından sürpriz bir şekilde emekli olmasıyla birlikte Mercedes'te kendine bir koltuk buldu.

Rosberg'in 2018'e kadar devam eden kontratını feshederek şampiyon olmasından birkaç hafta sonra emekli olması, Bottas için büyük bir şanstı.

Eğer Rosberg, 2018'e kadar devam etse ya da daha da uzun süreler Mercedes'te kalmaya devam etse, Bottas'ın takıma gelişi uzun zaman alabilir ya da bu şansı hiç bulamayabilirdi.

Ancak Rosberg emekli oldu ve Rosberg'in kontratının normalde sona ermesi gereken 2018 sezonunun sonunda, Bottas Mercedes'le çoktan 41 yarışa çıkmıştı.

Fin pilot; bu 41 yarışta 3 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü, 13 kere ikinci oldu ve 5 kere üçüncü oldu. Bunlara ek olarak 6 tane de pole pozisyonunun sahibiydi.

Günümüzde ise bu sayılar 9 yarış galibiyetine, 17 pole pozisyonuna ve 59 podyum finişine yükseldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Race Winner Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrate on the podium with the trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Bottas, özellikle son 2 sezondur kontratlarıyla alakalı stres yaşıyor çünkü sürücü akademisinden onun koltuğuna aday olarak George Russell gelmekte. Russell, özellikle geçtiğimiz seneki Sakhir Grand Prix'sindeki performansı ile çoğunluğu etkilemişti.

Bottas, 2020 ve 2021'de Mercedes'de kalmayı başarsa da 2021 sezonu şu anlık onun için pek iyi gitmemekte.

Fin pilot, Mercedes kariyerindeki en kötü sezon başlangıcına bu sezon imza attı. Pilotlar Şampiyonası'nda 47 puanla 6. sırada bulunan Bottas, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan GP'sinde belki de kariyerinin en kötü hafta sonunu geçirdi ve Bottas için bu, belki de bunu yapabileceği en kötü zamandı çünkü Bottas'ın performansları kötüleştikçe, Russell söylentileri artmakta.

Bottas, geçen sezon da kontratının yenilenip yenilenmeyeceği konusunda stresli bir dönemden geçmiş ancak Mercedes'le bir sezon daha anlaşabilmişti.

Hem Russell hem de Bottas'ın kontratı bu sezon sonunda sona ermekte ve Russell'ın 2022'den itibaren Mercedes koltuğuna oturacağına dair birçok spekülasyon bulunmakta.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and George Russell, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ayrıca Bottas, 2020 sezonunda Mercedes'ten ayrılsaydı, çok daha iyi seçeneklere sahip olabilecekti.

McLaren, Renault, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin gibi takımlar bu dönemde sürücü değişiklerine gitti ve yeni pilotlarla anlaştı, imzalanan çoğu kontrat da iki senelik yapıldı.

Yani, Bottas bu sezon Mercedes'ten ayrılırsa onu iki takım bekliyor: Grand Prix kariyerine başladığı Williams ve Alfa Romeo.

Mercedes'in Russell'la yoluna devam ettiğini belirten bir teori, hiç de saçma değil ve böyle bir durumda Bottas'ın F1'deki seçeneklerinin oldukça azaldığı ortada.

Peki Bottas ne yapacak? Elbette ilk olarak bir kez daha Mercedes'le olan kontratını bir seneliğine uzatmak isteyecek ancak bu sefer bu mümkün olmayabilir. İtalyan basınına göre padokta, herkes Wolff'un gelecek hakkında açık mesajlar gönderdiğinin farkında ve kimse Fin pilota gelecek hakkında sözler vermiyor.

Hatta Sky Sports F1 muhabiri Joe Saward, Mercedes'in Russell'ın 2022 kontratını Russell'ın evinde, yani Britanya Grand Prix'sinde açıklayacağını öne sürdü. Buna benzer daha birçok spekülasyon bulunmakta.

Mercedes'ten ayrıldığı takdirde Bottas'ın ilk seçeneği F1 kariyerine başladığı Williams. İngiliz takım, her ne kadar gridin sonlarında bulunsa da yeni CEO'ları Jost Capito'yla birlikte ciddi bir yeniden yapılanmaya girdiler.

Capito, takımda geçirdiği 100 günün ardından her takım personeli ile görüştü ve takım içindeki sorunları oldukça iyi bir biçimde tespit etti. Capito, takımın departmanları arasındaki iletişimsizliği ve birbirini suçlama kültürünü bitirmek adına takım içinde değişimler yapmaya başladı bile.

Ayrıca Dorilton Capital'dan gelen büyük yatırım ile birlikte fabrika içindeki birçok şey yenilenecek. 2022 regülasyonları öncesi hedefi orta sıralara yükselmek olan Williams'a Bottas gayet iyi uyuyor.

Bottas'ın Mercedes'ten öğrendikleri ve ön sıralarda yarışma tecrübesi, Williams gibi yukarılara çıkmak isteyen bir takıma oldukça yardımcı olacaktır. Tek soru, Bottas'ın böyle bir meydan okumayı kabul edip etmeyeceği.

İkinci seçenek olan Alfa Romeo ise pek de gerçekçi bir olasılık değil. İtalyan takım yüksek ihtimalle sezon gayet iyi bir başlangıç yapan Antonio Giovinazzi ile yoluna devam edecek.

Kimi Raikkonen'in emekli olması durumunda ise diğer koltuğa muhtemelen Ferrari sürücü akademisinden bir pilot oturacak.

Eğer Bottas, Williams ile anlaşmak istemezse Fin pilotun Grand Prix yarışlarından emekli olması da ihtimallerden arasında. Hatta belki de en muhtemeli. Emekli olmaktan ziyade spora bir yıl ara vererek daha iyi bir pazar oluşmasını da bekleyebilir.

Eğer Grand Prix yarışlarından emekli olursa, Bottas başka motor spor dallarına bakabilir, özellikle de ralliye.

Bottas'ın kış aylarında Finlandiya'daki rallilere katıldığını da biliyoruz. Grand Prix yarışlarından emekli olan Bottas belki de Raikkonen'in yaptığını yapar ve sonuçlarının Kimi'nin sonuçlarından daha iyi olacağını umarak ralliye geçer.

Son olarak, Bottas Mercedes için ya da herhangi bir takım için test pilotu veya yedek pilot olabilir.

31 yaşında olan Bottas, doğru zamanda doğru yerde olarak Mercedes koltuğunu almayı başarmıştı ancak bu kez bu söylemin yanlış tarafında bulunuyor ve sezon sonunda kendini padoğun dışında bulma ihtimali var.

Mercedes'den ayrıldığı takdirde, Bottas ne yapmayı tercih ederse etsin, onun için 12 Aralık günü padoktan ayrılmak oldukça zorlu olacak. Çünkü Bottas, elinize geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeniz gereken F1'de kariyerinin en büyük fırsatını elinden kaçmış olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images