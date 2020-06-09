Bottas: "Mercedes yeni F1 protokolleri hakkında çok şey öğrendi"

Ertelenen Formula 1 sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ve Mercedes, bu hafta Silverstone'da iki günlük özel bir test yapıyor.

Test, 2018 Mercedes W09 ile yapıldı. Bu sayede F1 takımları, mevcut araçlar için uygulanan çeşitli kısıtlamalar olmaksızın uzun süre boyunca çalışabiliyorlar.

Mercedes bu testi, COVID-19'un patlak vermesinin ardından F1'in geri dönüş için planladığı yeni protokolleri uygulamak için kullandı. Tüm yarış ekibinin katılımıyla, Avusturya GP öncesi ilk denemeyi yapmış oldular. Buna göre herkes sosyal mesafeye uymaya çalıştı ve herkeste yüz maskesi vardı.

Bottas, Salı günü sürüş yapan isimdi. Çarşamba günü ise araca Lewis Hamilton geçecek.

Bottas, "Bugünün takım için çok yararlı bir gün olduğunu düşünüyorum. Açıkçası herkes uzun süredir yarış ve garaj ortamının dışında yer alıyor ve pek çok yeni düzenleme var. Sağlık için farklı şeylere karşı dikkatli olmalıyız."

"Bugün bunu uygulamak güzeldi."

"İşleri daha verimli şekilde nasıl yapacağımız ve sonunda yarışmaya başladığımızda herkesin güvende olduğundan nasıl emin olabileceğimiz konusunda gün boyunca çok şey öğrendik."

"Araca geri dönmeyi çok hoşuma gitti ve şimdi Avusturya'da tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Mercedes, Avusturya yarış hafta sonuna hazırlanmak için çeşitli grid prosedürleri de dahil olmak üzere bir dizi farklı prosedür de test etti.

Grid prosedürü, seyircisiz yarışlar kapsamında sadece gerekli personelin mevcut olmasını sağlamak amacıyla büyük oranda revize edilecek.

Mercedes son zamanlarda tüm takım üyeleri için COVID-19 testleri yaptı ve Salı günü Silverstone'da bulunanların tamamının virüs testi negatif çıktı.

Tüm takım üyeleri pistte yüz maskeleri taktı. Ayrıca Bottas'ın kokpite yerleşmesine yardım eden personelin yüzünde siperlik vardı.

Ferrari de yakın gelecekte bazı özel testler yapacak.