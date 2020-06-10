Bottas: "Mercedes, Vettel'le anlaşma ihtimalini reddetti"

Ferrari ve Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonu sonunda yollarını ayıracaklarını geçen ay duyurmuşlardı. Ferrari'de Vettel'ten boşalan koltuğa Carlos Sainz, McLaren'da Sainz'dan boşalan koltuğa ise Daniel Ricciardo geçecek.

Bu gelişmelerin ardından Vettel'in 2021'de Mercedes'e geçebileceğine dair bazı iddialar gündeme geldi.

2021 için bir anlaşması bulunmayan Bottas, Vettel'in pilot pazarında olmasından endişe duymadığını çünkü takımın kendisine böyle bir planlarının olmadığını açıkladığını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Bottas, "Takım içerisinde her zaman çok dürüstüz. Durumun ne olduğunu ve anlaşma açısından neler olabileceğini konuşuyoruz."

"Bu konuda çok net bir mesaj aldım. Seb'i düşünmediklerini söylediler. Bunun üzerine 'iyi, endişe edecek bir şey yok öyleyse' dedim." dedi.

Fin sürücü, Mercedes'le mevcut durumunun geçen senelerden farklı olmadığını ve spekülasyonlara güldüğünü söyledi.

Bottas, "Benim için her sene aynı oluyor. Geçen senelere göre değişen bir şey yok."

"Her zaman görüşmeler oluyor ve benim için durum aynı. Daha henüz bir yarış daha yapılmadı ancak benim koltuğum için anılan insanlar var. Bu yüzden birkaç defa güldüğüm oldu."

"Bu konuda bir baskı yok çünkü bu sezon için açık hedeflerim var. Hepsi bu."

"Ardından her şey bir şekilde çözülecek ve ne olacaksa olacak. Bu konuda stres yapmıyorum." dedi.

Mercedes'in henüz Lewis Hamilton'la da anlaşması bulunmuyor. Takımın önce Hamilton'la anlaşıp 2. pilot için sonra anlaşacağı düşünülüyor.

Mercedes'in Hamilton'ın yanında George Russell'ı yarıştırma ihtimali de bulunuyor.