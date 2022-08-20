Bottas, Mercedes ve Sauber arasında çok büyük farklar görmüyor

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Sauber tarafından yönetilen Alfa Romeo takımına katılan Valtteri Bottas, bir bakıma gridin önünde gridin arkasına geçiş yaptı ve şu anda puan mücadelesi veriyor.

Bottas benzer bir deneyimi Williams'ta yarıştığı dönemde yaşamıştı ve bundan ötürü farklı takımlarda farklı deneyimler kazandı.

Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda Bottas, bu iki takımı birbiriyle kıyaslarken, arada çok büyük farklar görmediğini söyledi.

Bottas, "Elbette farklılıklar var ancak çok büyük farklar yok. Sauber bana göre gerçek bir yarış takımı. Mercedes'ten önce yarıştığım Williams'la çok benzer."

"Takım tabii ki Mercedes'ten daha küçük ancak herkes çok odaklı çünkü motor sporlarını seviyorlar ve başarılı olmak istiyorlar."

"En büyük fark, testlerle yarış arasında gördüklerimdi. Testlere bir sürü sorunla başladık ve takımın bir kısmı mental anlamda problem yaşadı. İlk puanları aldığımızda, ruh hali tamamen değişti."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Joao Filipe / DPPI

"Herkes bu yıl bir şeyler başarmanın mümkün olduğunu gördü. Kazanmak için yarışmıyor olabiliriz ancak mümkün olan en iyi sonucu almak için çaba gösteriyoruz. Bu bakımdan Sauber ve Mercedes çok farklı değil." dedi.

Bottas, orta grupta yarışmanın farklı bir edeneyim olduğuna ise katılıyor.

Bottas, "Tabii ki orta grupta daha fazla şey oluyor. Burada daha fazla rakibin oluyor. Her şey tahmin edilemez. Sürücülerin ya da takımların performansı yarıştan yarışa dalgalanıyor."

"Bir dahaki sefere kiminle yarışacağını bilemiyorsun."

"Yarışta her zaman aksiyon oluyor. Strateji o kadar net olmuyor çünkü kendinizi pek çok rakibinize karşı savunamazsınız."

"Ayrıca burada zaman kazanmak da kaybetmek de daha kolay. Gözlerinizi hep açık tutmalı ve daha fazla ihtimali düşünmeniz gerekiyor."

"Ben realist biriyim ve zaferler için yarışacağımızı düşünmenin biraz fazla hayla olacağını biliyordum. Takım iki zorlu yıl geçirdi ve hedef gelişmekti."