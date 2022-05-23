Bottas: "Mercedes pilotlarını ardımda tutamazdım"

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Valtteri Bottas, iki pit stop stratejisini tercih ettiği için bir ara üçüncülüğe kadar yükseldi fakat sonunda tempo kaybederek altıncı sırada finiş gördü.

Lastiklerinde epey zorluk çeken Bottas, bunun temelde seçtikleri stratejiyle ilgisi olduğunu dile getirdi.

Mercedes pilotlarının geçmesine izin vermenin sinir bozucu olup olmadığı sorusuna Bottas, "Geçmelerine bilerek izin vermedim. Yani daha hızlılardı. Fakat bizim de kazanacağımız gün gelecek."

"Fakat bugün baktığınızda, arayı çok çabuk kapattılar ve savunma yapma şansım yoktu. Yani Lewis'i ardımda tutamazdım."

"Hafta sonuna bakarsak, dördüncü takımdık ve bazen yarış tempomuz çok kuvvetliydi. Bu hafta sonu getirdiğimiz güncellemeleri almak çok önemli çünkü önümüzdeki hafta kesinlikle bu büyük kanada ihtiyacımız olacak." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Max Verstappen'in kendisini geçtiği noktayla ilgili ise Bottas, "Tamamen lastik farkıydı. Yeni set lastikle, eski lastiklere kıyasla çok daha hızlı gidebiliyorsunuz. Bu açıdan sürpriz yoktu."

"Bu hafta sonu lastikler çok kötüydü, gerçekten çok fazla yönetim gerekiyordu."

"Yine de bize bazı önemli puanlar kazandıran pozitif bir yarıştı."

"Yarış temposu anlamında güçlü olan takımlara karşı mücadele etmekten keyif aldım. Bu, kaydettiğimiz ilerlemeyi ve takım tarafından hazırlanan güncellemelerin çalıştığını gösteriyor."

"Çoğu takım üç pit stop yaparken, biz iki pit stop stratejisinde kalmaya karar verdik fakat işe yaramadı. Orta lastikler beklediğimizden çabuk aşındı. Yarışın sonuna doğru lastiklerim tamamen bitmişti ve yine de iyi sonuç aldık."

"Artık aracımızın güçlü olmasını beklediğimiz Monako'yu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zhou Guanyu ise Suudi Arabistan'da Valtteri Bottas'ın yaşadığına benzer şekilde soğutma sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

Zhou, şöyle dedi: "Özellikle iyi bir sonucun mümkün olduğu arka arkaya iki yarışta yarış dışı kalmak üzüntü verici. Ne olduğunu anlamalı ve bir daha olmasını engellemeliyiz."

"Yarış dışı kalmadan önce rakiplerimle başarılı şekilde savaştım ve ilk ona girdim. Artık Monako'da daha iyi bir sonuç almayı umuyorum. Orada ilginç bir hafta sonu olacak."