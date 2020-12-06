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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Bottas: "Mercedes normalde strateji çağrılarında sağlamdır"

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Bottas: "Mercedes normalde strateji çağrılarında sağlamdır"
Ekleyen:
, Editör

Valtteri Bottas, yarışın ardından verdiği demeçte Mercedes'in yaptığı hatalar karşısında oldukça şaşkın olduğunu dile getirdi.

Mercedes, stratejik anlamda oldukça kötü bir yarışı geride bıraktı. Jack Aitken'in kazası sonrası giren güvenlik aracıyla birlikte iki pilotunu da pite alan Alman ekip, pit stop esnasında büyük bir hata yaptı.

Takım, George Russell'ın aracına yanlışlıkla Valtteri Bottas'ın lastiklerini taktı. Sonrasında Russell piste çıktı.

Ardından gelen Bottas'a da Russell'ın lastikleri takıldı. Fakat takım son anda durumun farkına vardı ve bu lastikleri çıkardı. Ancak Fin pilotun aracına, araçtan çıkarılan eski lastikler geri takıldı.

Tüm bunların ardından Bottas, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Bottas, "Bir takım olarak bugün gerçekten büyük hatalar yaptık. Güvenlik aracı piste çıktığı zaman, pit stop yapmak adına pite geldim. Sonuçta pit stop için zamanımız vardı ve normalde bir takım olarak bu tarz stratejilerde sağlamızdır ve hata yapmayız ama şimdi yaptık."

"Gerçekten gözden geçirmemiz gereken bir şey ve bundan dersler çıkaracağımıza eminim. Ama açıkçası bu olay yarışı mahvetti."

"Pitstop'tan, pite geldiğim aynı eski sert lastiklerle ayrıldım ve güvenlik aracından sonra onları çalıştıramadım. Araçlar her iki taraftan geçip gitti."

"Etrafımız yeni lastiklere sahip olanlarla doluydu ve rekabet etmek zordu." dedi.

Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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