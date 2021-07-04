Bottas, Mercedes koltuğunu kaybederse diğer seçeneklere bakacak

Mercedes, cumartesi sabah yaptığı açıklamada şampiyon pilotu Lewis Hamilton'la 2 senelik daha anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Bu, Mercedes'teki diğer koltuğun şimdilik boş olduğu manasına geliyor çünkü Bottas'ın anlaşması da sene sonunda bitiyor. Bu boş koltuğa, Bottas'ın yerine ise Williams pilotu George Russell'ın geçmesi bekleniyor. Mercedes, yaz döneminde bu konuda karar vereceğini duyurmuştu.

Geçen sene Hamilton'ın KOVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Sakhir GP'de Mercedes'le yarışma fırsatı bulan Russell, pek tanımadığı bir araçta gösterdiği performansla çoğunluğu etkilemişti ve neredeyse yarışı kazanacaktı.

Russell, her ne kadar henüz puan kazanamasa da Williams'ta da etkilemeye devam ediyor. Genç sürücü, Avusturya GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda 3. bölüme kalmayı başardı ve Williams ile bunu ilk kez yaptı.

Bottas, Mercedes'in Hamilton'la anlaşmasının mantıklı olduğunu ve kendisinin de yakında görüşmelere başlamayı umduğunu söyledi.

Bottas, "Temmuz ayına geldiğimizi yeni fark ettim. Ağustos tatiline bu yarıştan sonra sadece 2 yarış kaldı."

"Bu yüzden kısa süre içerisinde görüşmelerin başlamasını bekliyorum ancak bu, bugün ya da yarın olmayacak." dedi.

Bottas, gelecek sene için Mercedes koltuğunu kaybederse, F1'de yarışabileceği pek fazla seçeneğe sahip değil.

Gelecek sene sadece şu an itibariyle Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo ve Williams takımlarında boşluk var ancak o boşlukların çoğunda da kimlerin yarışacağı hemen hemen biliniyor. Bu durumda Bottas için tek seçenek eski takımı Williams olabilir.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, Mercedes koltuğunu kaybetmesi halinde yine de gridde kalmak istediğini ancak gerekli olması halinde seçeneklerine bakacağını söyledi.

Bottas, "Açıkçası öncelikle takımdaki durumu, planlarını ve diğer araçta hangi pilotu istediklerini anlamak istiyorum."

"Lewis açıklandı, diğer koltuk hâlâ boşta. Bu açıdan takımın bir karar vermesi gerekiyor. Onlarla bu konuyu görüşmem lazım."

"Ancak aynı zamanda hâlâ uzun seneler devam edebileceğimi hissediyorum. Yarışlardan keyif alıyorum. Yarışmayı seviyorum. F1'i seviyorum. Bu yüzden gelecek senelerde başka bir spora ya da yarış serisine geçmeyi şu anda düşünmüyorum."

"Mercedes'le devam edemeyecek olursam, o zaman diğer seçeneklere bakarım. Ancak şu anda bunu düşünmem gerektiğini düşünmüyorum."

"İyi bir menajerlik takımına sahibim ve henüz bana bir şey söylemediler. Kimseyle bağlantı kurdular mı bilmiyorum çünkü mevcut ortamda hem kendim hem de takım için odaklanmamın ve pist üstünde en iyi işi çıkarmamın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar."

"Yakında karar zamanı gelecek. Bu, hangi gün ya da hafta olacak bilmiyorum. Ancak evet, bir noktada tüm seçeneklere bakmamız gerekebilir. Ancak şu an için yarına (yarışa) odaklanmalıyım." dedi.