Bottas: "Mercedes ile yarıştığım dönemde F1 kariyerimi bırakma noktasına gelmiştim"

Valtteri Bottas, kendisini "neredeyse Formula 1'den vazgeçme" noktasına getiren dönemi ve o dönemde sporun kendisine karşı "zalim" olduğunu açıkladı.

Son üç yıldır Sauber için yarışan Bottas, orta sıralarda genellikle kırıntıları topladı çünkü takım, düzenli olarak puan alabilecek kadar iyi bir araç üretemedi.

Takımın 2026'da Audi'ye geçme planları öncesinde bu sezona girerken yüksek beklentileri vardı ancak Sauber'in teknik ekibindeki istikrarsızlık ve finansman eksikliği ilerlemelerini engelledi.

Çoğu yarışı ilk 10'un dışında bitirmesine rağmen Valtteri Bottas, Pit Lane Life Lessons podcast'inde yaptığı konuşmada F1 kariyeri boyunca zihinsel olarak en yorucu dönemi birkaç yıl önce yaşadığını açıkladı.

Bottas, Sauber'e katılmadan önce 2017 yılında Williams'tan terfi ettikten sonra Mercedes'te Lewis Hamilton ile birlikte yarışıyordu.

34 yaşındaki pilot, şampiyonluk hedefiyle girdiği ikinci yılında Hamilton'ın 161 puan gerisinde bitirdiği 2018 sezonunun kendisini en çok etkileyen yıl olduğunu açıkladı.

Bottas, “Bu sporda pek çok hayat dersi aldım. Kariyerimi neredeyse bıraktığım bir dönemden geçtim çünkü F1 dünyasından bıkmıştım ve bana karşı acımasız olduğunu düşünüyordum.”

“Bu 2018'deydi ama sonra bir şekilde kendimi toparlayıp 2019'un ilk yarışını kazanmayı başardım ve bu benim için dönüm noktası oldu.” dedi.

2017-2021 yılları arasında Mercedes'te yarışırken Bottas, Hamilton’un yedi dünya şampiyonluğu kilometre taşına ulaşmasıyla birlikte Britanyalı takım arkadaşına karşı sık sık ikinci planda kaldı.

Bu durum sık sık Mercedes'in takım emirleri uygulamasına yol açtı; örneğin 2018'de Almanya GP'sinde liderlik için Hamilton'ı geçmemesi ve Rusya GP'sinde liderliği bırakması istendiğinde.

Bottas ayrıca o yıl, özellikle Azerbaycan Grand Prix'sinde yarışın sonlarına doğru lastik patlatması ve Çin'de kazanmasını engelleyen güvenlik aracı gibi kendisini şampiyonluk mücadelesinde daha da geriye düşüren aksiliklerle karşılaştı.

Bottas 2025 için henüz koltuğunu garantilemeyen az sayıdaki pilottan biri ve Audi'ye geçmeden önce Sauber ile sözleşme uzatması pek olası görünmüyor.

Eski patron Andreas Seidl'ın Bottas'la sözleşme imzalama konusunda istekli olmadığı bildirilmişti ancak Mattia Binotto'nun takımın başına geçmesiyle birlikte, son 10 yarış kala takımın bir sonraki dönemi için doğru adam olduğunu kanıtlaması mümkün olabilir.