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Formula 1 Avustralya GP

Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

Valtteri Bottas, Mercedes Formula 1 takımı için yarışırken televizyon reklamlarında oynayacak kadar soyunacak özgüvene sahip olmadığını düşünüyor.

Burak Yasul
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bu hafta sonu yapılacak olan 2024 Avustralya Grand Prix'si öncesinde Sauber pilotu Bottas, Uber için Avustralya kültürüne, yemeklerine ve modasına olan sevgisini ifade ettiği eğlenceli bir TV reklamında oynadı.

Fin pilotun ülkeye ayak bastıktan kısa bir süre sonra altı saatte kaydettiği reklam, Bottas'ın Avustralyalı bisikletçi Tiffany Cromwell ile olan ilişkisinin ardından yeni keşfettiği Avustralyalı kimliğine eğilmesiyle büyük beğeni topladı. Ayrıca Bottas, Melbourne yarışının reklamlarında ev sahibi pilotlar olan Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri ile birlikte rol alıyor.

Bottas, bu tür şovlarda yer almanın ancak Mercedes'ten ayrıldıktan sonra mümkün olduğunu çünkü gerekli güvene sahip olmadığını düşünüyor.

Bottas, "Belki de böyle bir şey yapmak için kendime güvenmekte zorlanırdım. Ama sanırım biraz daha yaşlandıkça, biraz daha deneyim kazandıkça kendimi çok ciddiye almamayı öğrendim..."

"Açıkçası, eşim Avustralyalı olduğu için ülkeyle bir bağım var ve sezon dışı zamanlarımızın çoğunu Avustralya'da geçiriyoruz. Yaşam tarzını seviyorum; insanları seviyorum."

"Reklamı çekmek eğlenceliydi. Aslında Avustralya'ya indiğimde hemen uçaktan indim. Reklam filmini bitirdim ama çok eğlenceliydi."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber,

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber,

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yapım ekibi gerçekten çok iyiydi. Bütün fikri onlar buldu. Reklamı gördüğümde, 'Vay canına, bu benim için iyi' dedim." dedi.

Sauber'e 2022 için katılan Bottas'ın sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. İsviçreli takımın 2026'da Audi'ye dönüşmesinden önce takımda kalması seçeneklerden biri olacak.

Ancak Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari'ye geçmesi ve Max Verstappen'in Red Bull'daki geleceğinin tartışmaya açık olması nedeniyle pilot pazarındaki aptal sezonun açılmasıyla birlikte, şirket danışmanı Helmut Marko'nun ayrılması durumunda bir çıkış maddesini etkinleştirebileceği ortaya çıktı.

Autosport/Motorsport.com'un benzer şekilde neşeli reklamlarda rol alma kapasitesine sahip olmasının hangi takımlarla anlaşmak istediği konusunda bir etkisi olup olmayacağı sorusuna Bottas, "Bence artık her takım beni tanıyor olmalı. Bu yüzden her zaman bir uzlaşma yolu bulunacağından eminim."

"Ama benim için hâlâ en hızlı araç öncelikli çünkü her ne kadar başka şeyler de yapsam da. Ama sonuçta benim için her şey F1'in yanında ikinci planda kalıyor. Yani, kazanmak her şeyden önce gelir." dedi.

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