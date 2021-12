Bottas: "Mercedes için elimden gelen her şeyi yaptım"

Mercedes'te beş sezon geçiren Valtteri Bottas, 2021 sezonunun ardından Alman üreticiye veda etti.

Geride kalan süre zarfında Bottas, hiç şampiyonluk almayı başaramadı fakat Mercedes'in son dört şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Aynı zamanda Lewis Hamilton'a da zaman zaman destek verdi.

Beyond The Grid podcast'ine konuşan Finlandiyalı sürücü, Mercedes kariyerine baktığında, kendisi için en iyi sonuçları aldığını düşünmese de, elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Bottas, "Şimdiye kadar başardıklarımla gurur duyuyorum ve yeni takımımda beni neyin beklediğini biliyorum."

"Her şeyi düşünmek için çok zamanım oldu ve Mercedes ile birlikte, olağanüstü sonuçlar elde etmeyi başardığımız sonucuna vardım."

"Arka arkaya dört kez hem pilotlar hem takımlar şampiyonluğunu kazandık. Bunu başarmak için iki çok iyi sürücüye ihtiyaç vardır. Lewis ve ben birlikte çok puan kazandık, birçok zafer ve podyum kazandık. Bundan daha başarılı bir takım söylemek zor, bu yüzden daha sonra aynaya bakınca 'elimden gelen her şeyi yaptım' diyebilirim."

"Çocukluğumdan beri aklımda olan, beni ileriye iten, beni çok çalıştıran hedefime doğru yürüdüm. Her gün bir nedenden dolayı spor yaptım: Şampiyon olmak istedim. Bir bakıma Mercedes ile işimi yapamadığım için kaybetmiş gibi hissediyorum ama öte yandan elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Bottas, kariyeri boyunca hep bir yıllık sözleşmeler imzaladı ve Valtteri bu belirsizliğin kendisine baskı yaptığını itiraf etti.

"Açıkçası, kendinizi bunun sizi hiçbir şekilde etkilemeyeceği konusunda ikna etmeye çalışıyorsunuz, olumsuz düşünceleri engellemeye çalışıyorsunuz, ama sürekli sorular soruluyor. Formula 1'de kaçınılması mümkün olmayan bu durum açıkça yardımcı olmuyor."

"Dikkatiniz dağılıyor ve aynı zamanda bu dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmeye çalışıyorsunuz. Evet, sözleşmedeki durum ve ilgili konuşmalar ve söylentiler nedeniyle durum birkaç kez benim için zor oldu."

"Toto Wolff, baskının benim için iyi olduğuna inanıyor. Belirli bir süre için baskı yapmanın, gerçekten daha fazlasını elde etmenize yardımcı olduğuna katılıyorum, ancak Formula 1'deki dokuz yılınızın her birinde bir yıllık sözleşme baskısı hissediyorsanız, bu durum sizi içeriden yavaş yavaş kemirmeye başlıyor."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images