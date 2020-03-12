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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Bottas: "Mercedes, DAS konusundaki protesto olasılığını hesaplamalı"

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Bottas: "Mercedes, DAS konusundaki protesto olasılığını hesaplamalı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 07:32

Valtteri Bottas, Mercedes'in DAS sistemini Avustralya'daki Formula 1 yarışında kullanmayı planladığını, ancak rakip takımların protesto olasılığını değerlendirmek zorunda kalacaklarını söyledi

Çift Eksenli Direksiyon (DAS), Barcelona testinde ilk kez kullanılmaya başlandı ve Melbourne'da rakip takımlar tarafından protesto edileceği zaten açıklandı. Eğer bu protesto yarıştan önce gerçekleşirse, Mercedes hafta sonu boyunca bu sistem olmadan devam etmek zorunda kalabilir.

Bottas, "DAS'ı bazı düzlüklerde kullanacağımızdan eminim. Bu tamamen hangi turlarda ve hangi seanslarda olduğuna vb. gibi şeylere bağlı."

“Ama yine de araçta olduğu için mutluyuz. Bunun bir avantaj sağlayacağını umuyoruz, ama yine de neler olacağını göreceğiz." dedi.

Bir protesto tehdidi ile ilgili ise şunları söyledi: “Neler olacağını görmek için beklemek zorunda kalacağız, ama daha önce de söylediğim gibi, bunu kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Ancak alınması gereken riskleri hesaplamak takıma kalmış."

"Vereceğim kısa cevap şu, tabii ki de DAS’ı tutmak isteriz, ancak eğer büyük bir risk var ise tutmayız, bunda bu kadar büyük bir problem yok.” 

Sıralama turlarında kullanılıp kullanılmayacağı sorulduğunda, “Bu, antrenmanlarda görmemiz gereken bir şey. Büyük olasılıkla evet, sıralama turlarında kullanacağız." yanıtını verdi.

Bottas, Mercedes'in Barcelona testlerinde görülen motor sorunlarını başarılı şekilde çözdüğünden de emin.

“Testten en iyi şekilde faydalandığımızı düşünüyorum. İşlerin %100 yolunda gitmemesi oldukça normal. Testten ilk yarışa kadar, motor sorunları gibi daha iyisini yapabileceğiniz şeyler bulursunuz."

“Evet, bunlara baktık ve iyi bir dayanıklılığa sahip olmak ve mümkün olduğunca çok güç kullanabilmemiz için elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Elbette, bunlardan iyi dersler çıkarmak zorundalar. Ama güvende hissediyorum, bu konuda takıma gerçekten güveniyorum. Ama sanırım durumu sezon ilerledikçe öğreneceğiz. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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