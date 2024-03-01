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Formula 1

Bottas: "Mercedes çağırırısa, bıyıklarımı kesmeye hazırım!"

Valtteri Bottas, eski takımı Mercedes'e geri dönmek için imajını değiştirmeye hazır.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Simon Galloway / Motorsport Images

Adı eski takımı Mercedes ile anılan Valtteri Bottas, Fin gazetesi Ilta-Sanomat'a verdiği röportajda bu sezon karşılaştığı zorluklardan ve Mercedes'e geri dönmek için neler yapmaya hazır olduğundan bahsetti.

Bottas, "Kendime ciddi hedefler koydum. Bu yıl bittiğinde Formula 1'deki en iyi yılımı geçirmiş olmayı istiyorum."

"İstikrar yakalamak ve her yarışı mümkün olan en iyi şekilde, özellikle de takımın arkadaşım önünde geçirmek istiyorum."

"Belirli hedefler belirlemek zor ama geçen yıldan daha iyi performans göstermemiz gerektiği açık."

"Sözleşmem 2024'ün sonunda sona eriyor. Henüz uzatma olasılığını görüşmedik  fakat önümüzdeki aylarda bunu yapacağız."

"Elbette odağımız ilk yarışlar ama fırsat bulabilirsek böyle bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Yıl hızla geçecek ve her şeyi beklemeye alırsak çok geç olabilir." dedi.

"Benim önceliğim Audi fabrika takımına katılmak ve bu şirket motor sporlarının tüm kategorilerinde her zaman başarılı oldu." dedi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton'ın ayrılmasıyla boşalan Mercedes koltuğu için Alman ekibe dönme ihtimalini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Fin pilot şu yanıtı verdi: "Bu sporda hiçbir şeyi reddetmemek gerekir - Formula 1'de her şey mümkündür. Fakat bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok."

Ardından Bottas'a şu soru yöneltildi: takıma dönüş koşulları arasında bıyıklarını kesmesi de yer alsaydı Mercedes'e dönmek ister miydi?

"Böyle bir şart hoşuma gitmez!"

"Elbette, birlikte yeniden podyumlar ve zaferler için mücadele edebileceğim bir takıma geri dönmekten bahsediyorsak, o zaman evet, saçlarımı ve bıyıklarımı kesmeyi kabul ederim."

"Ancak Mercedes'in beni zaten çok iyi tanıdığını ve bu tür taleplerde bulunmayacağını düşünüyorum. Şahsen benim için herhangi bir seçeneğin çekiciliği daha çok sözleşme şartlarına bağlı."

"Elbete hâlâ dünya şampiyonluğunu kazanma hayali kuruyordum aksi takdirde zaten burada olmazdım."

"Sadece eğlenmek için yarıştığımı düşünenler yanılıyor. Bazı hedeflerim var ve Formula 1'de her şey mümkün. Bu yüzden kendinize yüksek hedefler koymalısınız."

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