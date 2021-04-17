Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış

Bottas, Cuma günkü antrenman turlarının her ikisini de birinci sırada tamamlamıştı ve Bahreyn’deki yaşadıkları arka denge sorunlarından sonra,W12'den çok daha mutlu olduğunu söylemişti.

Ancak Fin pilot, bugünkü sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlayarak, pole pozisyonunda olan takım arkadaşı Lewis Hamilton’dan neredeyse yarım saniye daha yavaş kaldı.

Bottas, sıralamalardan sonra yaptığı açıklamalarda, seansın üçüncü bölümünde aracının arka kısmına yeterince güvenmediğini ve bu yüzden aracın tam performansını ortaya koyamadığını söyledi.

Bottas’ın açıklamaları şu şekildeydi: ‘’Özellikle sıralama turlarının başlangıcındaki histen sonra, bugünü kesinlikle sekizinci bitirmeyi hedeflemiyordum.’’

‘’Üçüncü bölümdeki ilk turumda, ikinci viraja girdim ve aracın arka tarafında aniden bir sorun yaşadım. Bu sorun birinci sektör boyunca devam etti ve çok zaman kaybettim.’’

‘’Aynısı, ikinci turumda da başıma geldi. Aracın arka kısmına güvenemedim ve bu hafta sonu hiç böyle hissetmemiştim.’’

"Ne olduğunu bilmiyorum. Buna bakmamız gerekiyor. Elbette, hayal kırıklığı yaratıyor.”

Bottas, Bahreyn'de mücadele ettiği arka tarafın aksine, Imola'da viraj girişlerinde daha fazla zorlandığını da ekledi.

‘’Bu, Bahreyn’den farklıydı. Daha çok viraj girişlerinde zorlandım, daha önce zorlanmamıştım.’’

‘’Yani, öncelikle araçta neler olduğuna bakmamız gerekiyor çünkü ideal değildi.’’

Sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlayan Bottas, pistin geçiş yapması zor olan tarafında yer alacak.

İkinci ve üçüncü sıralardan başlayacak olan Red Bull ise, pole pozisyonundaki Hamilton’a karşı iki farklı lastik stratejisi uygulayacak.

Hamilton Red Bull hakkında, ‘’Bence bu, kesinlikle stratejiyi zorlaştıracak ve yarın kesinlikle zorlu geçecek çünkü yerleri harika. Bence dünkü uzun sürüşlerde de en hızlı onlardı.’’ dedi.