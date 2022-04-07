Bottas, Melbourne'de "ilk altı" içerisinde olmayı hedefliyor

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Valtteri Bottas, hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da iyi performans sergilemiş ve puan barajı içerisinde yer almıştı. Bahreyn'de altıncı olsa da, Suudi Arabistan'da ısınma sorunları nedeniyle finiş göremedi.

Avustralya GP öncesi konuşan Bottas, hafta sonu için hedefinin ilk altı olduğunu dile getirdi.

Bottas, "Buraya geri dönmeyi her zaman sevdim. Geçen sefere kıyasla şimdi yarışın gerçekleştiğini görmek harika."

"O zamandan beri dünyada pek çok şey değişti ve şimdi geri dönüp, herkesteki bu heyecanı görmek harika."

"Buraya geldiğim son sefer oldukça başarılıydım ve galibiyete ulaştım. Fakat bu yıl farklı bir takımlayım ve kariyerimin farklı bir bölümündeyim. Bence gerçekçi olursak bu hafta sonu için favoriler yine Ferrari ve Red Bull olacak."

"Yine de ilk iki yarıştaki performansımız umut vericiydi. Umarım ilk altı sıra için savaşabiliriz ve eğer o grubun içerisindeyseniz, neler olacağını asla bilemezsiniz. Sonuç olarak burada olmak çok güzel. Yarışmak için sabırsızlanıyorum."

Melbourne, 2019'daki son yarışa kıyasla epey değişti ve artık geçişlerin artması umuluyor.

Buna katılıp katılmadığı sorusuna Bottas, "Kesinlikle katılıyorum. Bence pistte yapılan değişiklikler çok olumlu. Bu değişiklikler pisti biraz daha hızlı, akıcı ve geçişe müsait hale getiriyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ayrıca Formula 1'deki bu yeni nesil araçlarla yarışlar biraz daha yakın hale geldi. Bence seyretmesi keyifli bir yarış olacak. Eminim burada, önceki yarışlara kıyasla daha fazla tekerlek tekerleğe savaş göreceğiz." cevabını verdi.

Bottas, kendisini hafta sonu için iyi hissettiğini de ekledi.

"Kendimi gayet iyi hissediyorum. Cidde'deki ikinci yarışta, aracın farklı bir pistte olmasına rağmen iyi performans gösterdiğini görmek güzeldi. Bu bana herhangi bir pistte benzer pozisyonlar için savaşabilecek bir aracımız olduğu konusunda güven veriyor."

"Teorik olarak iyi bir tempoda olmalıyız fakat aracı öğrenmeye devam ediyoruz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz asıl zorluk dayanıklılık. Çünkü Cidde'de yarışımı bitiren şey bu oldu. Bence iyi dersler çıkardık ve umarım her şey yolunda gider."

Fin pilot, Alfa Romeo'da yarışmanın tamamen farklı bir zihniyet gerektirdiğini de ekledi.

"Bu, tamamen farklı bir zihniyet ama bununla ilgili herhangi bir sorunum yok. Buna tamamen alıştım. Bu yıla gelirken hedeflerimi ve beklentilerimi tamamen sıfırlamak zorunda kaldım."

"Elbette kazanmak için savaşmayı çok isterdim ama bir takım olarak şu anda mevcut pozisyonumuzdayız. Her yarış daha iyi olmayı hedefliyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz."

"Benim için motivasyon, kaydettiğimiz ilerleme ve gelişim. Eğer hafta sonu her şeyden en iyisini alabiliyorsak, benim motivasyonum ve memnuniyetim bu oluyor."