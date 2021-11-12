Bottas: “Meksika GP startında daha iyi bir iş yapabilirdim”

Fin sürücü, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Meksika GP’ye pole pozisyonundan başladı ancak iyi bir start alamadı. Bununla beraber, hemen arkasında başlayan Verstappen’e hava koridoru sağlayıp rakibine sol tarafta boşluk bıraktı.

Bu da Verstappen’in iki Mercedes’i birden frenlemede geçmesine ve liderliği alıp, bunu yarışın sonuna kadar korumasına sebep oldu.

Hamilton ve Toto Wolff, bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.

Ancak yarıştan sonraki Pazartesi günü Hamilton, Bottas’ın bu sezon takım için yaptıklarını öven bir açıklama yayınlamıştı.

Perşembe günü Brezilya’da konuşan Bottas, tekrar görüntüleri izledikten sonra, daha farklı yapabileceği şeyler olduğunu, ancak bunların Verstappen’in liderliği almasını engelleyeceğinin garantisini vermediğini söyledi.

Bottas, “Dürüst olmak gerekirse, sonrasında daha farklı şeyler yapabileceğimi söylemek kolay.”

“Ancak o anda doğru şeyi yaptığımı düşündüm. Eğer o anı tekrar yaşasaydım, Max’i engellemenin veya dış tarafta yer bulmasını engellemenin bir yolu olabilirdi. Ve belki de iç tarafta yer bulma şansı olurdu. Bilmiyorum.”

“O an elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapabileceğim her şey buydu. Ve açıkçası tekrarları izledim.”

“Tekrar aynı durumda olsaydım, belki daha iyi bir iş yapabilirdim. Belki de yapamazdım.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Meksika yarışı, Bottas için hayal kırıklığı şeklinde geçse de pole pozisyonunu almak için gösterdiği hızın, son dört yarışta yapabilecekleri konusunda kendisine cesaret verdiğini düşünüyor.

“Meksika’da iyi bir Cumartesi geçirdim ve Meksika’da pole alabiliyorsak, son yarışlarda savaşın içerisinde olmamak için hiçbir sebep göremiyorum.”

“Bu yüzden hedef kesinlikle bu olmalı. Ancak bildiğiniz gibi, burada biraz farklı bir format uygulanacak ve Pazar gününe biraz daha fazla odaklanmamız gerek.”