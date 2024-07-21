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Formula 1 Macaristan GP

Bottas: "Makul bir sırada başlıyoruz"

Valtteri Bottas, Macaristan GP sıralama turlarından memnun ayrıldığını söyledi.

Enes Erdemirel
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Kick Sauber'in tecrübeli pilotu Valtteri Bottas, takımının yeni güncellemeler getirdiği hafta sonunda sıralama turlarını on ikinci sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Puan alabilmek için bu sezonki en iyi şansımızı yakalamış olabiliriz."

"Aslında geçen sene de burada iyiydik. Yani, bu durum biraz geçen seneyle bağlantılı mı yoksa güncellemelerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum."

"Ama Cuma günü, güncellemelerden faydalanabilmek için oldukça fazla değişiklik yapmamız gerekti. Sürüş yüksekliği gibi şeyler. Biraz daha öne çıktık ve sanki rekabetin içindeyiz.

"Burası oldukça özgün bir pist. Aracı Spa'da da görmemiz gerekecek. Yine de en azından buradaki his eskisinden daha iyi."

"Yüksek hızlı virajlarda çok fazla zaman kaybediyoruz. Eğer ileriye bir adım atmak istiyorsak, bu açık bir yönlendirme olabilir."

"Dediğim gibi makul bir pozisyondayız. Elimizden geleni yapacağız."



Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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