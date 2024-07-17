Bottas: "Macaristan'da doğru yönde bir adım atmayı umuyoruz"

2024 sezonunda gerçekleşen 12 yarışın ardından Sauber, gridde puan alamayan tek takım konumunda.

Art arda gerçekleşen İspanya, Avusturya ve Britanya Grand Prix'lerinin ardından Macaristan öncesinde takımlar bir hafta ara verdi.

Sauber pilotu Bottas, verilen bu aranın kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyor.

"Üç yarıştan sonra ara vermek kesinlikle gerekliydi ve şimdi yaz tatilinden önceki son iki yarışı dört gözle bekliyorum."

"Burada geçiş yapmak oldukça zor çünkü burası eski usül bir pist. Bu yüzden sıralama turları çok önemli olacak."

"Son yarışlarımız beklentilerimizi karşılamadı ve üçlü ve ikili yarışlar arasındaki kısa ara boyunca ekip olarak sorunlarımızı analiz etmeye odaklanmak için çok çalışmamız gerekti. Hem pistte hem de fabrikada çalışan herkes aracımızın performansını artırmak için yorulmadan çalışıyor ve Hungaroring'de doğru yönde bir adım atmayı umuyoruz."

Takım arkadaşı Zhou da, Bottas ile benzer şeyler söyledi: "Kısa bir aradan sonra Macaristan'a dönmek harika bir duygu."

Guanyu Zhou, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Erik Junius

"Umarım geçişin neredeyse Monako kadar zor olduğu bu pistte iyi bir sıralama sonucu elde edebiliriz. Yüksek yere basma kuvvetine sahip, çok fiziksel ve çok az dinlenme şansı olan bir pist: Performansı en üst düzeye çıkarmak için iyi bir ritim yakalamak çok önemli olacak."

"Takım olarak araç üzerinde çalışıyor ve bizi orta sıralarda üst sıralara yaklaşmaktan ve puan mücadelesi vermekten alıkoyan sorunları ele alıyoruz. Şimdi, Macaristan sıcağıyla mücadele etme ve tekrar karışıma girme zamanı."