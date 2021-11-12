Bottas: "Lewis'e karşı ilk sektörde kaybettim"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde sıralama turlarını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Seans boyunca ön lastiklerinde sıkıntı yaşayan ve ön lastiklerin aşırı ısındığını söyleyen Verstappen, 0.438 saniye geride ikinci olurken, Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas 0.535 saniye geride üçüncü oldu.

Bottas, sıralamanın ardından, "Birinci antrenman biraz zorluydu ve özellikle ilk sektörde araçta rahat hissetmedim."

"Sıralamada biraz iyiye gitti ama yine de Lewis'e kaybettiğim asıl yer 1. ve 2. virajlar oldu. Haliyle ardından gelen uzun düzlükte de vakit kaybettim. Yani tamamen memnun değilim." dedi.

Bottas, sezonun üçüncü ve son sprint yarışındaki planları hakkında, "Tabii ki başlamak için iyi bir yer ve ilk turda çok fazla olay olmasını umuyorum. Göreceğiz." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images